Сегодня продолжу тему, начатую в этом материале. Казалось бы, банальная тема – взрыв на заводе в России, можно было бы забыть и махнуть рукой, по русской традиции: "умер Максим, да и хрен с ним". Но, знаете, я препарирую войну с первого дня и уже давно не вижу банальных тем. Каждая социальная история, политическая, бытовая, военная и даже историческая – это выводы, выводы и еще раз выводы.

О жизни на России, об этом сладком "пожить по-русски" сейчас нужно писать каждый день, а то и на завтрак, обед и ужин, так как посполитые у нас так объелись свободы и жизни, что в магазине, где лежит более трехсот свежайших сортов колбасы на любую цену и вкус, воротят носом "нам бы по 2-20, как в России". Бесит! Раздражает! Невероятно бесит!

Особенно когда ностальгирующие никогда в России не жили, да и колбасы по 2-20 не ели. У нас выросло целое поколение "батько розказував, як гарно там було". Это называется семейно-бытовой импринтинг, то есть передача поколениям "знаний" в семейно-бытовом кругу.

Бегает подросток по кухне, а там родители "эх, Сталина бы, мороженко, простой народ, барыги, колбаса", и молодое поколение впитывает эту "сказку жизни", создавая внутри себя страну "розовых пони", где добрый дядя Сталин убивает всех врагов, отбирает у них игрушки и отдает их ему, обычному простому мальчику из народа.

И вот не важно, где живет такой условный "мальчик" и его родители, и не важно, сколько им лет, неважно на языке или на мове они выражают свою мечту... Важно то, что этого класса, ностальгирующего за розовыми триколорадными пони, в Украине более 40%. Многие из них, мечтающих пожить в СССР или пожить по-русски, никогда не жили ни в СССР, ни в России. Их мечты построены из пазлов российских кинофильмов, телепередач и рассказов родителей.

"Ну, по телевизору же говорили", – основной аргумент таких мечтателей. Знаете, это было бы смешно, если бы это было не страшно, ведь эти "мечтатели" – основа войны, ее фундамент, плоть и кровь.

Они первыми поднимут триколор, отдадут оккупанту ключи от города, ткнут в соседей пальцем — "враги народа", и будут убивать во имя своей идеи пожить "как в кино". Я это уже все прошла. Там, на Донбассе, в 2014-м году.

Они будут вас убивать во имя исполнения своей мечты пожить в стране, которую придумали себе сами, которую им создала пропаганда, которую им создали режиссеры и сценаристы в кино. И когда они убьют всех, кто против этой идеи, они увидят, что идея-то г@вно, их иллюзии разобьются о суровую действительность, страна грез встретит их оскалом и перегаром, и они взвоют: "мы не этого хотели, нас обманули". Именно эту песню поет сейчас "народ Донбасса", массово покидая построенную ими же "молодую республику".

Поэтому сегодня – снова о том, как это "пожить по-русски", может, кого отрезвит.

А еще вот эти препарирования, они нужны нам, наверное. В первую очередь нам, чтобы мы смотрели в черное зеркало РФ и ОРДЛО, и видели то, во что нам не надо превращаться, куда нам не нужно идти, что не должно у нас ни прорости, ни повторится.

Поэтому буду россиян и Россию разбирать по косточкам. Показывать все их трещинки и спрашивать: народ, вы серьезно туда хотите, оно вам реально надо – вот так?

Напомню, что в четверг, 29 июля 2021 года, на химическом комбинате "Каменский" в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области произошел взрыв, за которым последовал пожар.

Авария произошла на заводе, построенном в 1939 году, при так любимом простым народом Сталине. Завод особо и не реконструировали. Работал, как мог. Были модернизированы лишь некоторые цеха.

Авария на предприятии произошла в четверг вечером, и с тех пор – информационная тишина. Редкие заявления о том, что "ничего страшного и информация о пострадавших уточняется".

Можно было бы посочувствовать, ведь горожан накрыло ядовитыми испарениями, люди обращаются в больницы с явными химическими ожогами кожи, но… завод принадлежит "Минпромторгу" и занимается производством боеприпасов, в том числе, производит химическую продукцию специального (военного) назначения, а также различные лаки, антифризы и полиэфирные смолы.

29 июля 2021 года в 20:25 (по местному времени) загорелось оборудование в одном из "закрытых" особых цехов завода, затем прогремел взрыв. Рабочие, которые там находились, не успели покинуть здание. Несмотря на то, что пожар локализовали в течение получаса, семь человек получили сильнейшие химические ожоги – до 100% тела. Один из них сразу умер. Через пару дней сообщили, что все погибли. То есть на сегодня – 7 погибших.

Это не первая авария на этом заводе. И никогда, никогда никого не осудили, после аварии аварийные линии не модернизировали, не перестроили, устраняли локально поломку – и все.

Завод военный, военно-химический. Именно поэтому виновных нет. Никто не будет сажать за взрыв начальника-военного, если сгорели подчиненные-гражданские. Все российские заводы вот так и работают. Абсолютно все. Там все разворовывается, работает на говне и палках, ремонтируется пластилином и скотчем. Только в этом году уже 2 раза сообщали об аварии на Ростовской атомной электростанции – АЭС в России, которая расположена в 16 км от города Волгодонска Ростовской области на берегу Цимлянского водохранилища.

Вот последствия:

О техногенных авариях и химических, радиационных выбросах на РФ никто не сообщает. Об авариях начинают писать в соцсетях, и только после этого следует какое-нибудь "ничего опасного". Все, как в СССР.

Вот, что меня удивляет, так это то, что такое поведение власти нравится людям – и в ОРДЛО, и в России, они оправдывают власти и умалчивание проблем "меньше знаешь — легче спишь". И вот любители пожить по-русски, такого же мнения. Мол, чего зря умы простого народа тревожить, на голову не капает, а если и капает, всегда так жили! Это невероятно страшная зависимость людей от дозированной подачи информации и решений, принимаемых не ими. Если вверху решили, что не опасно, значит и не опасно, лето, море, отпуска.

Я вот не хочу так жить. Я хочу, чтобы заводы модернизировались, чтобы была охрана труда и безопасность, чтобы люди имели страховку и защиту, чтобы государство или владелец отвечали за жизнь и окружающую среду, чтобы в случае аварии (от этого трудно защитится, даже в развитых странах случаются аварии на заводах), мы все были предупреждены, защищены и спасены в случае необходимости.

Отношение россиян к России "она большая, у нас все есть". То есть можно гадить, убивать, вырезать, загрязнять. Так они и живут. Живут, как саранча, поедающая свою страну, как вампиры, как клещи, высасывая из земли и из друг друга последние капли нефти, газа, крови.

Я так жить не хочу. Я хочу, чтобы мы все берегли свою страну, землю, недра, использовали их с умом, расходовали свой потенциал для развития, а не проедания. Поэтому для меня пример РФ и пример оккупированных ею районов, которые тут же превратились в свалки и клещей, не производящих, а потребляющих, зависимых, – важен.

Россияне ненавидят свою страну, почему они будут любить вашу? Россияне проели все в своей стране, почему они не сожрут ваше? Россиянам все равно, в каком г@вне жить, поэтому они превратят любое место в нужник с дыркой в полу, даже Версаль!

Отношение россиян к России, такое же, как и отношение россиян к себе лично: наплевательско-потребительское. Наблюдая за ситуацией с аварией (кстати, в ОРДЛО о ней никто не написал и не сообщил, хотя угроза химического загрязнения приграничных территорий была) я увидела такую картину. Когда через пару дней в соцсетях Ростова сообщили о том, что все 7-ро пострадавших мертвы, первый коммент под этим постом был "пацаны, а где можно в парке бухнуть, чтобы менты не повязали", и далее сотни советов и рассуждений о "побухать не дают". На России есть такая поговорка "умер Максим, да и хрен с ним" — вот она имеет сильные морально-психологические подтверждения.

Россияне мрут, как мухи после "дихлофоса", и к этому так привыкли, что никто не обращает внимания ни на статистику, ни на деградацию, ни на аварии, ни на экологию. Это обыденность. Смерть — это обыденность для России. Понимаете? А мы переживали и ждали, вот пойдут из ОРДЛО на Россию гробы, заплачут матери российские и поднимутся против Путина, чтобы детей на войну не забирал. Нет! Никогда! Они привыкли так жить. Умирать.

А вот тема, сколько получат родственники погибших, вызвала бурное обсуждение у ростовчан. Семьям сотрудников, погибших на химзаводе в Каменске, выплатят по одному миллиону рублей, такое постановление подписал губернатор области.

Ну, оговорюсь, что компенсация за травму или гибель человека на производстве – распространенная и мировая практика, как и поддержка семей, потерявших кормильца. Ответственность несет или страховая компания, или государство, или собственник. Это правильно. Но, не в случае с РФ.

Миллион рублей для Каменска – это цена однокомнатной квартиры или машины типа "лада-калина", так что… Да, и что самое интересное, особо и платить-то некому, ведь основная масса погибших на заводе, детдомовцы, не имеющие родных. Так что заявленная компенсация, больше пиар, чем помощь семьям.

Но, что интересно, в соцсетях тут же сравнили эту компенсацию с той, что платят семьям погибшим на Донбассе ихтамнетам (300 тысяч рублей).

Вот оно что, и за этим россияне следят, и это для них норма — а сколько там сейчас за Ваньку платят? Не погнать или его на войну, может, кредит отобьем?

Очень понравились сравнения и цены, за что привыкли платить и получать россияне. Покупка несовершеннолетних школьниц для секс-услуг — одна из первых и часто называемых оценок миллиона. Погудеть в ресторане. Покупка авто. Отдать долги. Покупка квартиры уже как бы и выходит за рамки компенсации и в пределы мечтаний россиян.

И, вот, главное, наряду с описанием-переживанием-сравнением, что миллион компенсации за погибшего на предприятии все же больше, чем за погибшего срочника, большая часть обсуждающих ситуацию согласилась с тем, что получить обещанное, это еще 7 верст киселя хлебать. Как правило, на России, пока идут суды, ищут виновных, миллион рублей превращается в миллион фублей, собственник-виновник исчезает, и добиться выплат в 80% нереально.

Страна не несет ответственности ни за что, как и люди. Страна-кидала, страна-обманщик. Я вот не хочу в такой стране жить. Сразу вспомнились 90-е и время эСССРия, когда у нас в Луганской области на шахтах гибли люди. Писали просто: нарушение правил техники безопасности погибшим.

И сразу одним выстрелом двух зайцев, и виновного нашли, и выплаты сэкономили. Нет, иногда виновных назначали, их называли "стрелочник", давали пару лет или условно, как договаривались. А если начальник назначал в "стрелочники" еще и того от кого хотел избавиться или наказать таким способом за что-то, то могли дать и большой срок, до 10 лет в тюрьме. Особо виновных и не искали.

Россия – страна полной безответственности или назначенной ответственности, это когда виновным могут сделать кого угодно. Что интересно, россияне знают об этом и спокойно об этом рассуждают, что, мол, товарищи, не спешите считать денежки, вряд ли компенсацию родные получат, так как виновными могут назначить и погибших.

И вот снова о погибших, на таких предприятиях, большая часть работников, детдомовцы. Их сюда в общаги свозят со всей РФ, в детдомах много рекламы о работе и общагах. Выгодные работники. Едят в столовке, живут в общаге, зависимы от предприятия, идти им некуда, бунтовать не будут, умрут, не кому будет выносить мозг начальству и можно не выплачивать компенсации.

Детдомовцы РФ, это вообще интересная. В начале 2007 года в России насчитывалось 748 тысяч детей-сирот (2,8% от всей детской популяции — 26,5 миллионов). 40 процентов выпускников сиротских учреждений становятся алкоголиками и наркоманами, еще 40 процентов совершают преступления. Часть ребят сами становятся жертвами криминала (за ними охотятся из-за квартир, которые им выделяет государство, часто сажают на наркотики прямо в детдомах, и там же наркоманы за дозу переписывают квартиры на "дядь"), 10 процентов кончают жизнь самоубийством, так как покидая детдом не приспособлены к жизни, нет денег, работы, квартиры, жилья. И лишь 10-ти процентам удается, выйдя за порог детского дома или интерната, встать на ноги и наладить нормальную жизнь, вот хотя бы уцепившись за шанс работать на опасном предприятии, ведь есть общага, обучение, зарплата.

Жизнь в детских домах России такова, что работа в ядерном реакторе покажется детдомовцу жизнью в раю. Насилие, побои, голод, наркотики, групповые изнасилования, унижения, трудовое и сексуальное рабство. В детских домах РФ высокая смертность, так же, как и в тюрьмах.

"Тюрьма, наркотики, пьяные драки — они не доживают до 40 лет", они не могут социализироваться и они не понимают жизни в семьях, поэтому на России тысячи приемных детей возвращают в детдома с еще большим сломом в психике и обидой на жизнь, ведь их снова предали. Тысячи приемных детей Украины живут счастливой и полноценной жизнью счастливых подростков в приемных семьях украинцев. Вдумайтесь в это, вот просто оцените ситуация "у них – у нас". И так каждый раз. Каждый раз читая новости из РФ, оценивайте "у них — у нас". Ну, как? То-то же! И я бы сделала это информационным трендом "у них — у нас", чтобы каждый любитель пожить по-русски, видел, как оно будет.

Вот вернусь к производству. Хотя тема детдомовских детей России, тоже интересная, как-нибудь я по ней прогуляюсь. Когда в 2014-м году донбасяне хотевшие пожить по-русски, орали "Путин введи", предавая Украину и мечтали получать от России много денег, большие пенсии, зарплаты. Сейчас они давятся на КП ВВ, чтобы получить украинские пенсии. И когда им говорили: люди, читайте российские законы, там нет тех льгот для шахтеров, которые вам дала Украина. Они отвечали: "Путин же обязан, он даст, он нам заплатит за развал Украины".

Многие тогда, получив паспорта граждан РФ, кинулись оформлять шахтерские выплаты на РФ. И быстро, пользуясь тем, что нет контроля за сменой гражданства, вернули себе паспорта граждан Украины (по утере), так как пенсия на РФ для шахтера в три раза меньше украинской. А еще нет льгот по газу, нет бесплатного бытового угля. В общем, все, кто хотел от "матушки России" сладких баранок, получили дулю без мака.

Мораль сей басни такова: не ищи плюшек на чужой земле, а строй свою, бей по руках своих чиновников, чтобы чужие боялись, выполняй закон сам и требуй исполнения закона от других, помни, что государство — это ты, народ избирает во власть себе подобных по уму, знаниям и мечтам, народ строит государство по своему образу и подобию, и нечего пенять на государство и власть, избранную народом, коль рожа у народа кривая.

Смотреть в черное зеркало РФ страшно, мерзко до тошноты, но нужно, чтобы ни дай Бог не пропустить зародыши вот этого "русского мира" в своей стране!

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