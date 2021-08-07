Россияне ненавидят свою страну. Почему они будут любить вашу?

Олена Степова
Олена Степова
Общество / Мнения
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Россияне ненавидят свою страну. Почему они будут любить вашу?

Сегодня продолжу тему, начатую в этом материале. Казалось бы, банальная тема – взрыв на заводе в России, можно было бы забыть и махнуть рукой, по русской традиции: "умер Максим, да и хрен с ним". Но, знаете, я препарирую войну с первого дня и уже давно не вижу банальных тем. Каждая социальная история, политическая, бытовая, военная и даже историческая – это выводы, выводы и еще раз выводы.

О жизни на России, об этом сладком "пожить по-русски" сейчас нужно писать каждый день, а то и на завтрак, обед и ужин, так как посполитые у нас так объелись свободы и жизни, что в магазине, где лежит более трехсот свежайших сортов колбасы на любую цену и вкус, воротят носом "нам бы по 2-20, как в России". Бесит! Раздражает! Невероятно бесит!

Особенно когда ностальгирующие никогда в России не жили, да и колбасы по 2-20 не ели. У нас выросло целое поколение "батько розказував, як гарно там було". Это называется семейно-бытовой импринтинг, то есть передача поколениям "знаний" в семейно-бытовом кругу.

Бегает подросток по кухне, а там родители "эх, Сталина бы, мороженко, простой народ, барыги, колбаса", и молодое поколение впитывает эту "сказку жизни", создавая внутри себя страну "розовых пони", где добрый дядя Сталин убивает всех врагов, отбирает у них игрушки и отдает их ему, обычному простому мальчику из народа.

И вот не важно, где живет такой условный "мальчик" и его родители, и не важно, сколько им лет, неважно на языке или на мове они выражают свою мечту... Важно то, что этого класса, ностальгирующего за розовыми триколорадными пони, в Украине более 40%. Многие из них, мечтающих пожить в СССР или пожить по-русски, никогда не жили ни в СССР, ни в России. Их мечты построены из пазлов российских кинофильмов, телепередач и рассказов родителей.

"Ну, по телевизору же говорили", – основной аргумент таких мечтателей. Знаете, это было бы смешно, если бы это было не страшно, ведь эти "мечтатели" – основа войны, ее фундамент, плоть и кровь.

Они первыми поднимут триколор, отдадут оккупанту ключи от города, ткнут в соседей пальцем — "враги народа", и будут убивать во имя своей идеи пожить "как в кино". Я это уже все прошла. Там, на Донбассе, в 2014-м году.

Они будут вас убивать во имя исполнения своей мечты пожить в стране, которую придумали себе сами, которую им создала пропаганда, которую им создали режиссеры и сценаристы в кино. И когда они убьют всех, кто против этой идеи, они увидят, что идея-то г@вно, их иллюзии разобьются о суровую действительность, страна грез встретит их оскалом и перегаром, и они взвоют: "мы не этого хотели, нас обманули". Именно эту песню поет сейчас "народ Донбасса", массово покидая построенную ими же "молодую республику".

Поэтому сегодня – снова о том, как это "пожить по-русски", может, кого отрезвит.

А еще вот эти препарирования, они нужны нам, наверное. В первую очередь нам, чтобы мы смотрели в черное зеркало РФ и ОРДЛО, и видели то, во что нам не надо превращаться, куда нам не нужно идти, что не должно у нас ни прорости, ни повторится.

Поэтому буду россиян и Россию разбирать по косточкам. Показывать все их трещинки и спрашивать: народ, вы серьезно туда хотите, оно вам реально надо – вот так?

Напомню, что в четверг, 29 июля 2021 года, на химическом комбинате "Каменский" в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области произошел взрыв, за которым последовал пожар.

Авария произошла на заводе, построенном в 1939 году, при так любимом простым народом Сталине. Завод особо и не реконструировали. Работал, как мог. Были модернизированы лишь некоторые цеха.

Авария на предприятии произошла в четверг вечером, и с тех пор – информационная тишина. Редкие заявления о том, что "ничего страшного и информация о пострадавших уточняется".

Можно было бы посочувствовать, ведь горожан накрыло ядовитыми испарениями, люди обращаются в больницы с явными химическими ожогами кожи, но… завод принадлежит "Минпромторгу" и занимается производством боеприпасов, в том числе, производит химическую продукцию специального (военного) назначения, а также различные лаки, антифризы и полиэфирные смолы.

29 июля 2021 года в 20:25 (по местному времени) загорелось оборудование в одном из "закрытых" особых цехов завода, затем прогремел взрыв. Рабочие, которые там находились, не успели покинуть здание. Несмотря на то, что пожар локализовали в течение получаса, семь человек получили сильнейшие химические ожоги – до 100% тела. Один из них сразу умер. Через пару дней сообщили, что все погибли. То есть на сегодня – 7 погибших.

Это не первая авария на этом заводе. И никогда, никогда никого не осудили, после аварии аварийные линии не модернизировали, не перестроили, устраняли локально поломку – и все.

Завод военный, военно-химический. Именно поэтому виновных нет. Никто не будет сажать за взрыв начальника-военного, если сгорели подчиненные-гражданские. Все российские заводы вот так и работают. Абсолютно все. Там все разворовывается, работает на говне и палках, ремонтируется пластилином и скотчем. Только в этом году уже 2 раза сообщали об аварии на Ростовской атомной электростанции – АЭС в России, которая расположена в 16 км от города Волгодонска Ростовской области на берегу Цимлянского водохранилища.

Вот последствия:

О техногенных авариях и химических, радиационных выбросах на РФ никто не сообщает. Об авариях начинают писать в соцсетях, и только после этого следует какое-нибудь "ничего опасного". Все, как в СССР.

Вот, что меня удивляет, так это то, что такое поведение власти нравится людям – и в ОРДЛО, и в России, они оправдывают власти и умалчивание проблем "меньше знаешь — легче спишь". И вот любители пожить по-русски, такого же мнения. Мол, чего зря умы простого народа тревожить, на голову не капает, а если и капает, всегда так жили! Это невероятно страшная зависимость людей от дозированной подачи информации и решений, принимаемых не ими. Если вверху решили, что не опасно, значит и не опасно, лето, море, отпуска.

Я вот не хочу так жить. Я хочу, чтобы заводы модернизировались, чтобы была охрана труда и безопасность, чтобы люди имели страховку и защиту, чтобы государство или владелец отвечали за жизнь и окружающую среду, чтобы в случае аварии (от этого трудно защитится, даже в развитых странах случаются аварии на заводах), мы все были предупреждены, защищены и спасены в случае необходимости.

Отношение россиян к России "она большая, у нас все есть". То есть можно гадить, убивать, вырезать, загрязнять. Так они и живут. Живут, как саранча, поедающая свою страну, как вампиры, как клещи, высасывая из земли и из друг друга последние капли нефти, газа, крови.

Я так жить не хочу. Я хочу, чтобы мы все берегли свою страну, землю, недра, использовали их с умом, расходовали свой потенциал для развития, а не проедания. Поэтому для меня пример РФ и пример оккупированных ею районов, которые тут же превратились в свалки и клещей, не производящих, а потребляющих, зависимых, – важен.

Россияне ненавидят свою страну, почему они будут любить вашу? Россияне проели все в своей стране, почему они не сожрут ваше? Россиянам все равно, в каком г@вне жить, поэтому они превратят любое место в нужник с дыркой в полу, даже Версаль!

Отношение россиян к России, такое же, как и отношение россиян к себе лично: наплевательско-потребительское. Наблюдая за ситуацией с аварией (кстати, в ОРДЛО о ней никто не написал и не сообщил, хотя угроза химического загрязнения приграничных территорий была) я увидела такую картину. Когда через пару дней в соцсетях Ростова сообщили о том, что все 7-ро пострадавших мертвы, первый коммент под этим постом был "пацаны, а где можно в парке бухнуть, чтобы менты не повязали", и далее сотни советов и рассуждений о "побухать не дают". На России есть такая поговорка "умер Максим, да и хрен с ним" — вот она имеет сильные морально-психологические подтверждения.

Россияне ненавидят свою страну. Почему они будут любить вашу?
Россияне ненавидят свою страну. Почему они будут любить вашу?

Россияне мрут, как мухи после "дихлофоса", и к этому так привыкли, что никто не обращает внимания ни на статистику, ни на деградацию, ни на аварии, ни на экологию. Это обыденность. Смерть — это обыденность для России. Понимаете? А мы переживали и ждали, вот пойдут из ОРДЛО на Россию гробы, заплачут матери российские и поднимутся против Путина, чтобы детей на войну не забирал. Нет! Никогда! Они привыкли так жить. Умирать.

А вот тема, сколько получат родственники погибших, вызвала бурное обсуждение у ростовчан. Семьям сотрудников, погибших на химзаводе в Каменске, выплатят по одному миллиону рублей, такое постановление подписал губернатор области.

Россияне ненавидят свою страну. Почему они будут любить вашу?
Россияне ненавидят свою страну. Почему они будут любить вашу?
Россияне ненавидят свою страну. Почему они будут любить вашу?
Россияне ненавидят свою страну. Почему они будут любить вашу?
Россияне ненавидят свою страну. Почему они будут любить вашу?
Россияне ненавидят свою страну. Почему они будут любить вашу?
Россияне ненавидят свою страну. Почему они будут любить вашу?

Ну, оговорюсь, что компенсация за травму или гибель человека на производстве – распространенная и мировая практика, как и поддержка семей, потерявших кормильца. Ответственность несет или страховая компания, или государство, или собственник. Это правильно. Но, не в случае с РФ.

Миллион рублей для Каменска – это цена однокомнатной квартиры или машины типа "лада-калина", так что… Да, и что самое интересное, особо и платить-то некому, ведь основная масса погибших на заводе, детдомовцы, не имеющие родных. Так что заявленная компенсация, больше пиар, чем помощь семьям.

Но, что интересно, в соцсетях тут же сравнили эту компенсацию с той, что платят семьям погибшим на Донбассе ихтамнетам (300 тысяч рублей).

Вот оно что, и за этим россияне следят, и это для них норма — а сколько там сейчас за Ваньку платят? Не погнать или его на войну, может, кредит отобьем?

Очень понравились сравнения и цены, за что привыкли платить и получать россияне. Покупка несовершеннолетних школьниц для секс-услуг — одна из первых и часто называемых оценок миллиона. Погудеть в ресторане. Покупка авто. Отдать долги. Покупка квартиры уже как бы и выходит за рамки компенсации и в пределы мечтаний россиян.

И, вот, главное, наряду с описанием-переживанием-сравнением, что миллион компенсации за погибшего на предприятии все же больше, чем за погибшего срочника, большая часть обсуждающих ситуацию согласилась с тем, что получить обещанное, это еще 7 верст киселя хлебать. Как правило, на России, пока идут суды, ищут виновных, миллион рублей превращается в миллион фублей, собственник-виновник исчезает, и добиться выплат в 80% нереально.

Страна не несет ответственности ни за что, как и люди. Страна-кидала, страна-обманщик. Я вот не хочу в такой стране жить. Сразу вспомнились 90-е и время эСССРия, когда у нас в Луганской области на шахтах гибли люди. Писали просто: нарушение правил техники безопасности погибшим.

И сразу одним выстрелом двух зайцев, и виновного нашли, и выплаты сэкономили. Нет, иногда виновных назначали, их называли "стрелочник", давали пару лет или условно, как договаривались. А если начальник назначал в "стрелочники" еще и того от кого хотел избавиться или наказать таким способом за что-то, то могли дать и большой срок, до 10 лет в тюрьме. Особо виновных и не искали.

Россия – страна полной безответственности или назначенной ответственности, это когда виновным могут сделать кого угодно. Что интересно, россияне знают об этом и спокойно об этом рассуждают, что, мол, товарищи, не спешите считать денежки, вряд ли компенсацию родные получат, так как виновными могут назначить и погибших.

И вот снова о погибших, на таких предприятиях, большая часть работников, детдомовцы. Их сюда в общаги свозят со всей РФ, в детдомах много рекламы о работе и общагах. Выгодные работники. Едят в столовке, живут в общаге, зависимы от предприятия, идти им некуда, бунтовать не будут, умрут, не кому будет выносить мозг начальству и можно не выплачивать компенсации.

Детдомовцы РФ, это вообще интересная. В начале 2007 года в России насчитывалось 748 тысяч детей-сирот (2,8% от всей детской популяции — 26,5 миллионов). 40 процентов выпускников сиротских учреждений становятся алкоголиками и наркоманами, еще 40 процентов совершают преступления. Часть ребят сами становятся жертвами криминала (за ними охотятся из-за квартир, которые им выделяет государство, часто сажают на наркотики прямо в детдомах, и там же наркоманы за дозу переписывают квартиры на "дядь"), 10 процентов кончают жизнь самоубийством, так как покидая детдом не приспособлены к жизни, нет денег, работы, квартиры, жилья. И лишь 10-ти процентам удается, выйдя за порог детского дома или интерната, встать на ноги и наладить нормальную жизнь, вот хотя бы уцепившись за шанс работать на опасном предприятии, ведь есть общага, обучение, зарплата.

Жизнь в детских домах России такова, что работа в ядерном реакторе покажется детдомовцу жизнью в раю. Насилие, побои, голод, наркотики, групповые изнасилования, унижения, трудовое и сексуальное рабство. В детских домах РФ высокая смертность, так же, как и в тюрьмах.

"Тюрьма, наркотики, пьяные драки — они не доживают до 40 лет", они не могут социализироваться и они не понимают жизни в семьях, поэтому на России тысячи приемных детей возвращают в детдома с еще большим сломом в психике и обидой на жизнь, ведь их снова предали. Тысячи приемных детей Украины живут счастливой и полноценной жизнью счастливых подростков в приемных семьях украинцев. Вдумайтесь в это, вот просто оцените ситуация "у них – у нас". И так каждый раз. Каждый раз читая новости из РФ, оценивайте "у них — у нас". Ну, как? То-то же! И я бы сделала это информационным трендом "у них — у нас", чтобы каждый любитель пожить по-русски, видел, как оно будет.

Вот вернусь к производству. Хотя тема детдомовских детей России, тоже интересная, как-нибудь я по ней прогуляюсь. Когда в 2014-м году донбасяне хотевшие пожить по-русски, орали "Путин введи", предавая Украину и мечтали получать от России много денег, большие пенсии, зарплаты. Сейчас они давятся на КП ВВ, чтобы получить украинские пенсии. И когда им говорили: люди, читайте российские законы, там нет тех льгот для шахтеров, которые вам дала Украина. Они отвечали: "Путин же обязан, он даст, он нам заплатит за развал Украины".

Многие тогда, получив паспорта граждан РФ, кинулись оформлять шахтерские выплаты на РФ. И быстро, пользуясь тем, что нет контроля за сменой гражданства, вернули себе паспорта граждан Украины (по утере), так как пенсия на РФ для шахтера в три раза меньше украинской. А еще нет льгот по газу, нет бесплатного бытового угля. В общем, все, кто хотел от "матушки России" сладких баранок, получили дулю без мака.

Мораль сей басни такова: не ищи плюшек на чужой земле, а строй свою, бей по руках своих чиновников, чтобы чужие боялись, выполняй закон сам и требуй исполнения закона от других, помни, что государство — это ты, народ избирает во власть себе подобных по уму, знаниям и мечтам, народ строит государство по своему образу и подобию, и нечего пенять на государство и власть, избранную народом, коль рожа у народа кривая.

Смотреть в черное зеркало РФ страшно, мерзко до тошноты, но нужно, чтобы ни дай Бог не пропустить зародыши вот этого "русского мира" в своей стране!

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Источник:sprotyv.info
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