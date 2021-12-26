А они все едут и едут. Сегодня встретила красивую, улыбчивую молодую женщину. Семья всего 3 месяца, как переехала в Крым из Иркутска. Двое детей. Младшую зовут Соня.

- Соня, а ты знаешь, что Сонечко по-украински солнышко?

- Правда!? Нееет, не знали - протяжно заулыбалась белокурая с голубыми глазами мама - будем знать.

Я сделала свои выводы и про себя вздохнула. На лице жирным шрифтом отмечены украинские корни. Красавица мама рассказала, что в Иркутске очень высокие цены, а в Крыму и с работой хорошо. Она главным бухгалтером работает. Вадима Шегала смотрит и мне посоветовала, но Америка проклятущая должна сгореть.

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- А что китайцы? - вдруг вспомнила я самую важную тему Китая.

- А Китай озеро Байкал считает своим Северным морем.

- Бинго!!! - подумала я и ничего на тему Байкалнаш и прочих территорий говорить не стала.

Они всё едут и едут. Её знакомые тоже переезжают из Иркутска в Севастополь. Тепло, комфортно в Крыму, но надолго ли?

Вот такое великое переселение в ловушку века. Тут людей к приказам по матюгальнику уже приучают. Никогда такого не было, что бы по Симмферополю ездили машины и вещали, как в "Рассказ служанки": "Внимание, внимание! Надвигается штормовое предупреждение, держитесь подальше от морского берега и набережных!" И это в век интернета. Сюр какой-то... И жуть.