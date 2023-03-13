Россия запустила мощную антиукраинскую кампанию в Facebook: в ЦСК объяснили, как ее различить

Пропагандисты государства-агрессора России запустили еще одну антиукраинскую кампанию в социальных сетях. В частности, в Facebook с 11 марта начали появляться рекламные записи о том, что битву за Бахмут Украина якобы уже проиграла, а в победу нашего государства "на Западе не верят".

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Таким образом, россияне манипулируют и пытаются подорвать веру украинского народа в победу над российскими оккупантами. Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности в понедельник, 13 марта.

Пропагандисты продвигают в сети следующие фейковые месседжи: битва за Бахмут проиграна Украиной; на Западе не верят в Украину; Командование Силами обороны уже сбежало, а "ребята отбиваются в одиночку"; США уменьшают поставки оружия, потому что якобы поймали украинские власти на воровстве поставок.

В учреждении подчеркнули, что такие месседжи неправдивы. На самом деле украинские военные крепко стоят в Бахмуте, а командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский постоянно приезжает на позиции.

Кроме того, западные государства поставляют нашей армии оружие и технику в больших объемах, скоро это вооружение будет применено во время контрнаступления.

Специалисты обратили внимание на то, что россияне распространяют антиукраинские фейки через недавно созданные страницы. Они не имеют описания и наполнения, а название обычно нейтральное. Это позволяет избегать дополнительного внимания со стороны компании Meta при прохождении модерации.

Кроме того, аккаунты, с которых создаются такие кампании, используют IP-адреса других государств. К примеру, есть рекламная кампания, запущенная на IP-адресе из Мексики, а в рекламном аккаунте валюта для способа оплаты – мексиканское песо.

Также специалисты обратили внимание, что текст в таких сообщениях часто имеет неудачный перевод текста с русского на украинский и кремлевские термины типа "западники", "пораженские настроения".

В ЦСК призвали украинцев жаловаться на подобные записи. Для этого нужно открыть публикацию и нажать "more" в ее правом верхнем углу. Далее нажать "Пожаловаться на публикацию more" и выбрать вариант, наиболее точно описывающий нарушение норм сообщества.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские пропагандисты несколько дней подряд разгоняют фейк о том, что у Вооруженных сил Украины нет техники для создания полноценных подразделений. Для этого они манипулируют статьей Forbes, посвященной военной помощи Украине со стороны западных партнеров.