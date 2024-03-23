Россия снова пытается 'присвоить' украинского художника: о ком идет речь

Страна-террорист Россия пытается не только уничтожить украинскую идентичность, но и нагло ворует украинскую культуру. В частности, россияне решили "присвоить" украинского художника Соломона Яковлевича Кишинивского.

Так называемые "искусствоведы" в РФ называют художника "русским и советским". Об этом в Telegram сообщает Центр противодействия дезинформации.

Существует множество фактов, которые свидетельствуют о том, что Кишинивский принадлежит к украинскому художественному контексту конца ХІХ – начала ХХ веков. Однако это не мешает россиянам "присваивать" его себе.

Свои фантазии россияне пытаются обосновать тем, что художник родился в Российской империи. Но на самом деле произошло это в украинской Одессе, которая в то время входила состав Херсонской губернии.

Также страна-агрессор распространяет нарратив о том, что Кишинивский был "российским художником", потому что принадлежал к обществу "южнороссийских художников". В Центре противодействия дезинформации объяснили, что на саомм деле Кишинивский игра большу роль в этом обществе. Однако это было самое большое объединение профессиональных художников Украины, а называлось оно "южнороссийским", потому что было основано на юге Российской империи.

Более того, Кишинивский был основателей одесского отделения всеукраинского объединения художников – Ассоциации революционного искусства Украины.

Напомним, страна-агрессор Россия пытается присвоить себе не только украинские территории, но и наших творцов. В частности, украинского художника Евгения Иосифовича Буковецкого (1866-1948), родившегося и умершего в Одессе, искусствоведы в РФ называют исключительно "русским".

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