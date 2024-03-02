Россия пытается 'присвоить' украинского художника Евгения Буковецкого

Страна-агрессор Россия пытается присвоить себе не только украинские территории, но и наших творцов. В частности, украинского художника Евгения Иосифовича Буковецкого (1866-1948), родившегося и умершего в Одессе, искусствоведы в РФ называют исключительно "русским".

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины в совместной с YouTube-каналом "Культуртригер" инфографике. Отмечается, что Буковецкий действительно родился в Одессе, входившей тогда в состав Херсонской губернии Российской империи.

Его отец был военным, а сам художник всю жизнь оставался патриотом Одессы и вдохновлялся Украиной.

Евгений Буковецкий учился в Петербургской академии искусств и академии Жюльена в Париже, однако это не делает его ни русским, ни французом. Ключевое художественное образование ему дала Одесская художественная школа.

В творческих наработках художника есть сотни портретов украинцев, в частности одесситов и одесситок, поэтому его можно считать именно украинским портретистом.

В РФ пытаются выставить художника "советским" художником, а также сыграть на том, что он играл значительную роль в Товариществе южнорусских художников, действовавшем в Одессе в 1890-1922 годах.

В ЦПД отмечают, что с Одессой Буковецкого связывает гораздо больше, чем со всеми городами РФ вместе взятыми.

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