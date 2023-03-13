'Россия – сильная, мы братья': пенсионерка потребовала от воинов ВСУ 'сдаваться' и заявила, что россияне не виноваты в войне. Видео

На прифронтовых украинских территориях, а также в населенных пунктах, расположенных на линии фронта, остаются местные жители, которые, несмотря на более чем год полномасштабной войны, поддерживают Россию. Одна из таких "ждунов", пожилая женщина, назвавшая себя украинкой, призвала наших защитников "сдаться" россиянам.

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Соответствующее видео, снятое военнослужащим сил обороны, опубликовали украинские Telegram-каналы. Встретив украинских бойцов, бабушка потребовала, чтобы они убирались прочь, поскольку "пока вас не было – был мир" (чтобы посмотреть видео, доскролльте к конца новости).

"Мы братья были! Спроси у матери, как мы жили!" – кричала женщина на младшего себя военного.

Она выдала, что россияне не виноваты в том, что началась война – только президенты. Также женщина заявила, что оккупанты не могут погибнуть от рук украинских защитников, потому что мол "Россия сильная!". Очевидно, бабушка не знает, что за период полномасштабного вторжения на украинской земле уже пало около 160 тысяч оккупантов.

"Слава Украине, но не героям, потому что вы убиваете!" – кричала женщина, "больная" российской пропагандой, не слыша никаких возражений.

Напомним: ранее боец 93-й бригады "Холодный Яр" под ником "Твой друг Стус" в Twitter сообщил, что российские оккупанты начали принудительную депортацию мирного населения из захваченной ими восточной части города Бахмут Донецкой области. Это те местные жители, которые отказались от эвакуации на подконтрольную Киеву территорию. Людей выводили колоннами по 3-10 человек, разрешали взять минимум вещей. Дальнейшая судьба людей неизвестна.

"Теперь тех, кто не уехал, потому что "очень любил свой город", принудительно пересылает русня. Такая вот ирония жизни", – отметил боец.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 3 марта в Донецкой ОВА сообщили, что в Бахмуте до сих пор живут под обстрелами около 5000 человек, в том числе 37 детей. Они находятся в разных районах города и не хотят уезжать, а некоторые за год войны продолжают скрываться от эвакуации;

– в Харькове будут судить мужчину, который мечтал об уничтожении украинцев и захвате страны путинскими войсками. При этом проукраинским гражданам он угрожал, что их "раздавят танками".

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