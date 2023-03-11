''Вас раздавят танками'': в Харькове будут судить мужчину, мечтавшего об уничтожении украинцев и захвате страны войсками Путина

В Харькове будут судить мужчину, мечтавшего об уничтожении украинцев и захвате страны путинскими войсками. При этом проукраинским гражданам он угрожал, что их "раздавят танками".

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Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре. Отмечается, что обвинительный акт в отношении 34-летнего харьковчанина по факту коллаборационной деятельности (ч. 1 ст. 111-1 УК Украины) уже утвержден и направлен в суд.

Установлено, что мужчина, находясь на территории собственного двора в Харькове, высказывался среди других жителей в поддержку действий оккупантов и кремлевского диктатора Владимира Путина.

В частности, коллаборант говорил: "Ну что, это только начало, вас раздавят танками, с каким удовольствием я жду этого дня, когда придут русские и захватят Украину".

Дело будет рассматриваться в Ленинском районном суде Харькова.

Напомним, в рядах Службы безопасности Украины разоблачили предательницу. Поклонница "русского мира" оправдывала военные преступления российских оккупантов в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, на освобожденных территориях Харьковской области продолжают выявлять предателей, добровольно согласившихся на сотрудничество со страной-террористом Россией во время оккупации. Киберспециалисты СБУ разоблачили местного жителя, которого оккупанты назначили "и.о. ведущего специалиста отдела телерадиовещания управления связи и массовых коммуникаций" оккупационной администрации России.