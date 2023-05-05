Россия раздает украинцам паспорта, чтобы 'узаконить' репрессии, это гибридное оружие оккупантов, – Маляр

В Министерстве обороны Украины заявили, что принудительную паспортизацию на временно захваченных территориях оккупанты проводят для того, чтобы сделать "законными" репрессии против украинского народа. Паспорт России – еще один вид оружия, которое Кремль использует против Украины.

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Об этом написала заместитель главы оборонного ведомства Анна Маляр на своем канале в Telegram в четверг, 4 мая. По ее словам, такую кампанию враг начал реализовывать еще до 2014 года.

Как отметила Маляр, сейчас российские захватчики пытаются побуждать украинцев брать паспорт якобы добровольно, или применяют к ним репрессии, чтобы заставить получить "документ" государства-агрессора.

В то же время, российская фейковая "власть" в оккупированных городах скрывает то, что полученный паспорт РФ легализует насильственные действия Москвы в отношении гражданина. По ее словам, в России отчасти такое насилие разрешено законом.

Это грубое нарушение международного права, но наличие у человека российского паспорта де-факто лишает Украину и международное сообщество возможности помощи людям, которые остались в захваченных городах.

Маляр подчеркнула, что российские власти раздают паспорта не для того, чтобы защитить украинцев, они стараются "защитить себя и сделать репрессии против украинцев законными".

Более того, документ РФ враг использует для принудительной мобилизации в ряды оккупационной российской армии и для использования паспортных данных для фальсификации результатов "выборов" в захваченных населенных пунктах.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Офисе президента разъяснили советы омбудсмена Дмитрия Лубинца брать паспорт РФ на временно захваченных россиянами территориях для сохранения жизни. Там подчеркнули, что на такой шаг украинцам следует идти только для того, чтобы избежать репрессий и пыток.

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