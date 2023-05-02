Можно ли брать российский паспорт в оккупации: у Зеленского расставили точки над 'І'

В Офисе президента разъяснили советы омбудсмена Дмитрия Лубинца брать паспорт РФ на временно захваченных россиянами территориях для сохранения жизни. Там подчеркнули, что на такой шаг украинцам следует идти только для того, чтобы избежать репрессий и пыток.

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Советник главы ОП Михаил Подоляк на своем аккаунте в Twitter отметил, что Украина не будет преследовать граждан, которые были вынуждены получить "российское гражданство" под жестким принуждением.

Он отметил, что никто не выиграет от увеличения числа украинских пленных или замученных граждан, но если можно избежать получения "документов" агрессора, то паспорт РФ брать не стоит.

"Если вы можете не получать российский паспорт, старайтесь не получать. Если вам необходимо взять российский паспорт, чтобы избежать репрессий, пыток – берите", – написал представитель Офиса президента.

Подоляк добавил, что так называемая паспортизация на оккупированных территориях – одна из важных технологий устрашения украинского народа со стороны России. Кроме того, это еще один признак геноцидного формата войны.

В то же время он подчеркнул, что коллаборанты, которые добровольно пошли на сотрудничество с врагом и получили российский паспорт, будут отвечать перед законом.

"Каждый, кто активно способствовал оккупантам, занимал должности в оккупационных администрациях, помогал в организации "референдумов" и на камеры брал российские паспорта, будут отвечать перед законом", – написал Подоляк.

Накануне Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что украинцы во временно захваченных россиянами городах могут брать паспорта государства-агрессора для того, чтобы сохранить себе жизнь. Украинское государство не признает эти фейковые "документы", после деоккупации от них можно будет просто избавиться.

В то же время вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в Telegram посоветовала украинцам на ТОТ не брать паспорт РФ, не сотрудничать с оккупантами и по возможности выехать в подконтрольные украинскому правительству города.

Она сообщила, что ведомство еще раз обратилось к российской стороне и Международному Комитету Красного Креста с требованием открыть гуманитарные коридоры, чтобы украинцы могли выехать из захваченных городов.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский диктатор Путин выдал указ, согласно которому захватчики могут выселить с временно оккупированных территорий людей, не получивших гражданство РФ. В "документе" говорится, что граждан, не имеющих паспорта государства-террориста, признают иностранцами.

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