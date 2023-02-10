Россия пытается спровоцировать Украину: Игнат объяснил, почему враг запускает ракеты вблизи границ других государств

Страна-агрессор Россия намеренно запускает ракеты вблизи границ других государств. Таким образом путинская армия пытается спровоцировать Украину их сбивать.

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В результате обломки могут падать на территории соседних стран. Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Понятно, что, запуская через территорию Беларуси или Молдовы, они пытаются как можно ближе к границе пускать ракеты, чтобы отрабатывала наша система ПВО", – сказал он.

Представитель командования Воздушных сил ВСУ подчеркнул, что, поскольку Украина защищает себя и своих граждан, наши защитники, безусловно, будут поражать вражеские ракеты. Однако обломки ракет могут разлететься в радиусе не менее 10 км, падая на территорию сопредельных государств.

"Они это прекрасно понимают и специально провоцируют на такие действия. Потому это еще один образ циничного российского руководства, совершающего такие провокации", – добавил Игнат.

Стоит отметить, что государство-террорист Россия после серии ночных атак 10 февраля к утру пятницы снова запустила ракеты по Украине, причем они пролетели через воздушным пространством Молдовы и Румынии, прежде чем зайти в наше. По состоянию на 11:30 оккупанты запустили 71 крылатую ракету типа Х-101, Х-555, "Калибр". Силам ПВО удалось уничтожить 61 ракету.

О пересечении границ Молдовы и Румынии российскими ракетами "Калибр" сообщил и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Далее, по его словам, они снова вошли в воздушное пространство Украины в точке пересечения границ трех государств.

В Молдове осудили нарушение воздушного пространства их страны российской ракетой "Калибр". Там продолжают пристально следить за ситуацией.

В то же время в министерстве обороны Румынии, которое является членом НАТО, не подтвердили информацию о пролете российской ракеты над территорией страны. Утверждается, что "Калибр" пролетел в 35 км от румынской границы.