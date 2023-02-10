''Решительно осуждаем'': в Молдове отреагировали на пролет российского ''Калибра'' в своем воздушном пространстве

В Молдове осудили нарушение воздушного пространства их страны российской ракетой "Калибр". Там продолжают пристально следить за ситуацией.

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Об этом идет речь в Facebook министерства обороны Республики Молдова. Там уточнили, что ракета РФ пролетела над населенным пунктом Мокра в Приднестровском районе в 10:18, а позже над Козауты в Сорочском районе, в направлении Украины.

"Напоминаем, что министерство обороны в сотрудничестве с ответственными структурами страны внимательно следит за ситуацией в регионе и решительно осуждает нарушение воздушного пространства Республики Молдова", – заявили в ведомстве.

Также стало известно, что Министерство иностранных дел Молдовы вызвало посла РФ из-за нарушения воздушного пространства страны.

О пересечении границ Молдовы и Румынии российскими ракетами "Калибр" сообщил и Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Далее, по его словам, они снова зашли в воздушное пространство Украины в точке пересечения границ трех государств. Ракеты были запущены из акватории Черного моря.

Напомним: ранее Украина предупредила Молдову об угрозах России, передав Кишиневу данные украинской разведки. В четверг, 9 февраля, служба разведки и безопасности Молдовы (SIS) подтвердила получение этой информации.

В SIS также заявили, что была обнаружена подрывная деятельность России, направленная на разрушение государственности Республики Молдова, дестабилизацию ситуации и нарушение общественного порядка в стране.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– власть соседней с Украиной Молдовы ждет победы украинских ВСУ над армией государства-агрессора РФ, начавшего войну. Там ждут, что после победы Украины Кишинев сможет добиться вывода из Приднестровья войск России;

– российский политолог и публицист Андрей Пионтковский считает, что следующей мишенью для агрессии после Украины станет Молдова. Однако, как показывает практика, вероятность успеха захвата этой территории, минимальная.

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