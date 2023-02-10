В Румынии заявили, что не подтверждают пролет ракеты РФ над своей территорией

В министерстве обороны Румынии, которая является членом НАТО, не подтвердили информацию о пролете российской ракеты над территорией страны. Там утверждают, что "Калибр" пролетел в 35 км от румынской границы.

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Соответствующее заявление ведомство озвучило в ответ на запрос румынской редакции Радио Свобода. "Информация о российской ракете, которая должна была пролететь над воздушным пространством Румынии, не подтверждается", – сказали в румынском минобороны.

Позже в ведомстве уточнили, что ближайшая точка траектории ракеты РФ была зафиксирована радиолокационными системами "примерно в 35 км к северо-востоку от границы".

Также в минобороны Румынии заявили, что система воздушного наблюдения румынских ВВС зафиксировала ракету, запущенную Россией вблизи оккупированного Крыма.

Она пролетела над Молдовой, но "повторно вошла в воздушное пространство Украины, ни разу не пересекая воздушного пространства Румынии", – утверждают в стране НАТО.

В то же время посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в эфире национального телемарафона сообщил, что в командовании НАТО уже анализируют ситуацию. Он заверил, что со стороны Альянса "будет надлежащий ответ".

"Если бы существовала непосредственная опасность для граждан Молдовы или Румынии, НАТО отреагировало бы мгновенно", – сказал Пристайко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в минобороны Молдовы подтвердили пролет российского "Калибра". Там заявили, что он пересек границу над оккупированным Приднестровьем. МИД страны вызвало посла России из-за инцидента.

Напомним, 10 февраля главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что два российских "Калибра" пересекли границу Молдовы и Румынии, а затем вернулись в Украину.

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины назвали пролет российских ракет в Румынии беспрецедентным случаем.