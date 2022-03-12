Россия переходит к ядерному шантажу: в разведке озвучили два сценария для Украины

Российские оккупанты, захватившие Чернобыльскую атомную электростанцию, прорабатывают два варианта ядерного шантажа. Не исключено, что захватчики могут поджечь радиоактивные леса или обстрелять ядерное хранилище.

Но в любом случае страна-агрессор намерена обвинить наше государство. О вероятных провокациях РФ в интервью "Еспресо TV" рассказал глава Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По его словам, украинская разведка располагает информацией о разработке оккупантами двух вариантов шантажа. Какой из них они выберут, зависит исключительно от них.

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"Первый – это масштабное поджигание радиоактивных лесов, поднимется сразу радиоактивное облако и пойдет в направлении, куда дует ветер. Второе – применение артиллерии по ядерному хранилищу. Результат будет тот же", – пояснил глава ГУР.

Он подчеркнул, что в обоих случаях российское руководство имеет целью обвинить именно Украину и "нацистские" или "неонацистские" формирования, которых у нас не существует.

Буданов напомнил, что РФ с начала войны уже не впервые прибегает к ядерному шантажу. Ранее, как известно, оккупанты умышленно обстреляли блоки Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Кроме того, захватчики нанесли ракетный удар по Харьковскому физико-техническому институту, где расположен экспериментальный ядерный реактор.

"Это все преследует цель запугивания. Теперь российское руководство понимает, что их планы быстрой кампании провалились, и они переходят к ядерному шантажу", – выразил убеждение глава разведки.

Буданов добавил: к какому бы "сценарию" не склонились в Кремле, это будет ничто иное, как ядерный терроризм, экоцид и экологическая катастрофа. Она коснется Европы и даже самой РФ, однако больше всего пострадают Украина и Беларусь, которая поддерживает российские войска.

Ранее в ГУР Минобороны подчеркнули, что глава РФ Путин отдал приказ о подготовке теракта на Чернобыльской АЭС. Станция была захвачена еще в первые дни войны, сейчас она полностью отсоединена от систем мониторинга МАГАТЭ и обесточена.

Как сообщал OBOZREVATEL:

самопровозглашенный глава Беларуси Лукашенко направил своих "специалистов" на захваченную оккупантами Чернобыльскую АЭС. Он заявил, якобы они должны возобновить подачу электроэнергии.

10 марта украинцы вышли на митинг, требуя обеспечить "зеленый коридор" для ЧАЭС. Они назвали терроризмом действия РФ в отношении ядерных объектов.

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