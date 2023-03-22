Россия изменила цели обстрелов: в ГУР рассказали, куда оккупанты направляют удары

Страна-агрессор Российская Федерация изменила цели обстрелов на территории Украины. Теперь российские оккупанты пытаются уничтожать военные объекты, места концентрации войск и логистику.

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Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина. Он отметил, что климатическая зима уже кончается, а РФ так и не удалось разрушить украинскую энергосистему. При этом энергетика останется мишенью захватчиков.

"Это благодаря нашим энергетикам, Вооруженным силам, войскам противовоздушной обороны, а также благодаря скоординированной работе всех министерств и ведомств. Поэтому россияне сейчас будут несколько переориентировать направления нанесения ударов. Это могут быть и военные объекты, и концентрация войск, и система логистики наших группировок", – сказал Скибицкий.

Он уточнил, что удары по нефтебазам подтвердили, что враг пытается уничтожить критические элементы инфраструктуры, которые необходимы украинским защитникам.

Что касается объектов критической инфраструктуры, то, по словам представителя военной разведки, захватчики будут бить по структурам, которые влияют на развитие Украины. Речь идет о нефтеперерабатывающих предприятиях, предприятиях оборонно-промышленного комплекса и т.д.

В то же время, Скибицкий не исключает того, что мишенями путинской армии могут стать гидротехнические и очистные сооружения.

"Мы анализируем разведку каких объектов ведет РФ. Среди них есть и гидротехнические сооружения, мосты через Днепр, аэродромы и аэропорты, пути поставок вооружения и военной техники, идущие с Запада. Россия постоянно осуществляет разведку этих объектов, в том числе космическую", – резюмировал он.

Напомним, в ночь на 22 марта Россия устроила ночную атаку дронами на Украину. В ряде областей сработало ПВО. Удалось уничтожить 16 из 21 запущенного россиянами иранского дрона-камикадзе. Однако 5 беспилотников достигли целей.

В частности, попадание зафиксировано в городе Ржищев Киевской области. Там "Шахеды" разрушили 4-й и 5-й этажи двух пятиэтажных общежитий и трехэтажный учебный корпус профессионального лицея, в котором по прилету вспыхнул пожар. На 11:00 22 марта в полиции Киевщины заявили о по меньшей мере 4 погибших и 7 раненых, среди них 11-летний ребенок.

Всего за сутки РФ атаковала 121 населенный пункт в 11 регионах нашего государства. На 9 часов утра было известно о по меньшей мере 14 человек, которых убила РФ за последние 24 часа. Также повреждены 42 объекта инфраструктуры.