На Киевщине в результате вражеской атаки разрушены общежития: есть погибшие, под завалами могут оставаться люди. Фото

В Киевской области в результате атаки дронами, которая произошла в ночь с 21 на 22 марта, был поврежден гражданский объект. По предварительной информации, три человека погибли.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации. Спасатели работают на месте происшествия.

"В результате ночной атаки дронами в Киевской области поврежден гражданский объект. В настоящее время известно о трех погибших. Информация уточняется. На месте работают подразделения ГСЧС, Национальной полиции и соответствующие экстренные службы. Пострадавшим оказывается необходимая помощь", – сообщили в Киевской ОВА.

Как уточнили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры, среди погибших – водитель скорой медицинской помощи, приехавший на вызов. По предварительным данным, в медицинское учреждение госпитализированы семь человек, в том числе 11-летний ребенок.

В пресс-службе ГСЧС Киевщины уточнили, что в результате вражеской атаки в городе Ржищев частично разрушены 4-й и 5-й этажи двух пятиэтажных общежитий и трехэтажный учебный корпус профессионального лицея с последующим горением. В 06:50 пожар на площади 330 кв. м ликвидирован.

По словам главы полиции Киевской области Андрея Небытова, первые взрывы в городе прогремели около 3:00.

"Трое погибших, семь человек травмированы в результате попадания беспилотников в здание общежития одного из районов Киевщины. Первые взрывы прогремели около 3 ночи, далее последовал еще ряд. Полиция и экстренные службы эвакуировали более 200 человек. Часть здания общежития была практически полностью разрушена. Начался пожар", – рассказал генерал полиции.

Небытов добавил, что более 20 человек были доставлены в больницу, судьба еще пятерых граждан неизвестна.

Как рассказали в Киевской городской военной администрации, в воздушном пространстве вокруг столицы силами украинской ПВО были уничтожены все вражеские объекты.

"Последняя воздушная тревога в Киеве продолжалась более четырех часов. По окончательно проработанной информации, в воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено около восьми вражеских БПЛА типа Shahed. Все барражирующие боеприпасы были успешно уничтожены силами нашей ПВО", – уточнили в КГВА.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 22 марта российские оккупационные войска устроили очередную атаку дронами-камикадзе иранского производства. Всего путинские террористы запустили по территории нашей страны 21 дрон.

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