Россия из-за больших потерь хочет бросить в войну против Украины несовершеннолетних – разведка

Российские власти намерены привлечь к войне против Украины несовершеннолетних граждан. На такой шаг страна-агрессор может пойти за неимением живой силы для пополнения рядов оккупационной армии.

Приказ "Об организации привлечения членов военно-патриотического общественного движения "Юнармия" к войне на территории Украины" подписан министром обороны РФ Шойгу. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

В приказе говорится о подготовке отчетности потенциального человеческого резерва в возрасте 17-18 лет для привлечения к боевым действиям в составе оккупационной армии. Высшее военное руководство РФ должно предоставить предложения по проведению подготовки указанного личного состава в кратчайшие сроки.

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В украинский разведке сообщили, что "Юнармия" – это российская детско-юношеская милитарная организация при Министерстве обороны РФ. Она выделяется радикальной пропагандистской работой среди российской молодежи. При этом членами организации стают дети с 8 лет.

"Аналогичные действия проводились военным руководством нацистской Германии во время Второй мировой войны. С 1943 года учащиеся старших классов в подразделениях "Гитлерьюгенда" привлекались к службе в зенитно-артиллерийских частях. А с сентября 1944 по январь 1945 на службу в гитлеровскую армию было привлечено 150 тысяч несовершеннолетних девушек", – сообщили в разведке.

Напомним, Служба безопасности Украины опубликовала перехваченный телефонный разговор российского оккупанта-срочника, которого заставляют подписать контракт. Это делается для того, чтоб поддержать теорию Путина о том, что срочников в Украине нет.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что, по информации российского издания Meduza, Путин бросил в Украину солдат-срочников, которых заставили подписать контракт.

Эту же информацию подтвердила мать Ксении Собчак российский сенатор Нарусова. Она рассказала о роте срочников, в которой из 100 бойцов в Россию из Украины вернулись всего четверо.

О большом количестве солдат срочной службы в оккупационных силах в Украине рассказывают сами срочники, попавшие в плен.

А также оккупанты в телефонных разговорах с родными, которые перехватывает украинская разведка, отмечают: в Украине массово воюют срочники, пацаны по 18 лет, есть случаи самоубийств.

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