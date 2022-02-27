'Нас отправили как пушечное мясо': срочники российской армии рассказали, как попали в Украине в плен. Видео

Российские солдаты срочники, которых Вооруженные силы Украины захватили в плен, заявили, что их командиры просто бросили. Они согласны с тем, что их использовали как "пушечное мясо".

Соответствующее видео опубликовано на Facebook-странице Минобороны Украины. На нем видно нескольких оккупантов, которые находятся в больнице после разгрома со стороны ВСУ (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Как человек, прослуживший всего полтора месяца, может что-либо знать и идти на войну", – возмутился один из них.

Он рассказал, что солдаты пытались вызвать поддержку, когда им давали бой ВСУ, но не удалось. А командиры просто "свалили на*рен".

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Ранее о потерях и предательстве командиров рассказал другой пленный. Он призвал требовать от генералов прекратить убийства.