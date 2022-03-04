Российский сенатор Нарусова о потерях РФ в войне с Украиной: из роты в сто человек живых осталось четверо

Сенатор Совета Федерации от Тувы Людмила Нарусова, которая является матерью Ксении Собчак, заявила, что в Украине российские оккупационные войска несут огромные потери. Она рассказала об одной роте, в которой из ста человек в живых остались всего четверо.

Это заявление Нарусова сделала во время обсуждения поправок в Уголовный кодекс, с помощью которых в Кремле намереваются давать по 15 лет колонии за "распространение фейков о войне".

Нарусова подняла вопрос об отправке на захватническую войну в Украину солдат срочной службы и колоссальных потерь среди них в ходе боевых действий.

"Вчера из зоны боевых действий в Украине были выведены срочники, которых заставляли подписать контракт или за них подписывали. Но только в итоге из роты в сто человек живых осталось четверо", — заявила сенатор.

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Она попросила представителей Минобороны подтвердить или опровергнуть эту информацию - но получила отказ.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российские захватчики дальше несут потери в Украине: у оккупантов - минус 9166 солдат, по состоянию на 4 марта.