'Россия хочет стереть нашу страну, но с нами Бог': Зеленский выступил с сильным обращением к украинцам. Видео

Оккупанты РФ получили приказ – стереть Украину и ее историю, однако украинцы едины и несокрушимы. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем утреннем видеообращении в среду, 2 марта.

"Сегодня украинцы – символ несокрушимости. Символ того, что люди в любой стране в любой момент могут стать лучшими людьми на земле", – сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что вечером и ночью оккупанты продолжили бить по мирному населению Украины ракетами, бомбами, артиллерией, пулеметами – пострадали Мариуполь, Харьков, Киев, Житомир и другие населенные пункты.

"Это не может объясняться ни одной человеческой причиной. Никакой божьей причиной. Что же тогда дальше, если уж – Бабий Яр? Какие еще военные объекты угрожают России? Какие еще "базы НАТО"? Софийский собор? Лавра? Андреевская церковь? Что бы они там ни мечтали – черт с ними! Ибо с нами – Бог!", – сказал глава украинского государства.

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Зеленский также заявил, что ракетный удар Бабьему Яру является вторичным убийством жертв Холокоста и свидетельствует о том, что для многих в России украинский Киев – совершенно чужд, но "у них есть приказ – стереть нашу историю".

"В первый день войны жестоко бомбили Умань, куда каждый год приезжают сотни тысяч евреев. Помолиться. Затем Бабий Яр, где были расстреляны сто тысяч евреев. Обращаюсь сейчас ко всем евреям мира – разве вы не видите, что происходит? ...В молчании рождается нацизм. Поэтому кричите об убийствах мирных людей. Кричите об убийствах украинцев", – призвал он.

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