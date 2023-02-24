Россия готовит провокации под чужим флагом в Приднестровье и Беларуси, чтобы вовлечь их в войну — ISW

Страна-агрессор Российская Федерация готовит провокации под чужим флагом в Приднестровье и Беларуси. Кремль намерен спровоцировать их и втянуть в войну против Украины.

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Об этом в отчете сообщил американский Институт изучения войны (ISW). 23 февраля Северное оперативное командование заявило, что украинская разведка уже зафиксировала российские колонны с военной техникой без опознавательных знаков и личным составом, одетым в форму, напоминающую ту, что носят украинские военные, в районах вблизи границы с Черниговской областью.

Целью этих операций под ложным флагом будет обвинение украинских сил в нарушении территориальной целостности неуказанной страны, что, скорее всего, относится к Беларуси.

Эксперты считают, что Кремль может готовить атаки под чужим флагом, чтобы принудить Беларусь с непризнанным президентом Александром Лукашенко к участию в войне.

Ранее он заявлял, что Беларусь вступит в войну только в случае нападения Украины. Министерство обороны РБ также заявило 21 февраля, что наблюдалось наращивание украинских сил у границ.

В Институте изучения войны по-прежнему считают, что нападение Беларуси или России на северные регионы Украины маловероятно, но Россия стремится обвинить Украину в расширении войны, чтобы подорвать поддержку Киева.

Такая операция под чужим флагом также может быть направлена​​на то, чтобы зафиксировать украинские силы на северной границе и ослабить оборону Украины на востоке, а также подготовиться к контрнаступательным операциям.

Кроме того, Кремль создает информационные условия для проведения операции под чужим флагом в оккупированном Приднестровье, Молдова.

Министерство обороны России заявило 23 февраля, что украинские силы планируют в ближайшее время вооруженную провокацию против Приднестровья. Там утверждали, что украинские силы якобы переоденутся российскими военнослужащими и проведут наступление с позиций в Приднестровье. Правительство Молдовы отвергло обвинения минобороны России.

Напомним, в России заявили, что будут считать нападением на РФ "вторжение Украины в Приднестровье". В оккупированной российскими войсками части Молдовы, которую Москва десятилетиями пыталась выдать за "независимое государство", как оказалось, живут "соотечественники" россиян, которых Кремль вознамерился "защищать".

Новый премьер Молдовы Дорин Речан заявил, что РФ должна вывести войска из Приднестровья, а сам регион следует демилитаризировать. По словам главы правительства, российские войска в Приднестровье угрожают национальной безопасности Молдовы.

А вот президент Украины Владимир Зеленский не исключает вероятности удара по нашей стране со стороны Приднестровья. Однако он предупредил жителей временно оккупированных территорий Молдовы, что наши воины не оставят без ответа подобные провокации.