Россия активизировала информационные диверсии: в СБУ выступили с предупреждением

Российские спецслужбы активизировали информационные диверсии с целью расшатать общественно-политическую ситуацию в Украине. Российские информационно-психологические операции направлены на раскол общества и искусственное распространение протестных настроений, для этого задействованы ботофермы, особенно активно россияне работают через Тик-Ток и Telegram.

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С одной стороны враг распространяет фейки о якобы беспорядках в разных регионах нашего государства, с другой – предлагает деньги за участие в организованных Москвой митингах. Вражеская активность зафиксирована Службой безопасности Украины.

"СБУ предупреждает о новых попытках спецслужб России расшатать общественно-политическую ситуацию в Украине посредством активизации информационных диверсий Служба безопасности фиксирует значительную активизацию российских спецслужб в проведении информационно-психологических спецопераций в Украине", – говорится в сообщении.

В последнее время, по данным СБУ, резко возросло количество вражеских информационных диверсий, направленных на раскол общества и искусственное распространение протестных настроений. Для этого российские спецслужбы массово используют соцсети.

"Для провокаций российские спецслужбы задействовали весь потенциал своих ботоферм и массово применяют подконтрольные группы и фейковые аккаунты в популярных мессенджерах и соцсетях, наиболее активно – в ТикТок и Телеграмм", – сообщили в СБУ.

С помощью соцсетей враг распространяет фейки о том, что по Украине якобы распространяются протестные настроения, а в разных регионах государства уже фиксируются "уличные беспорядки". Параллельно российские спецслужбы прилагают усилия для того, чтобы создать соответствующую картинку: призывают граждан к массовым акциям для нарушения общественного порядка и конституционного строя, предлагают средства за участие в митингах.

"Служба безопасности осуществляет все необходимые меры реагирования и отрабатывает имеющиеся и потенциальные угрозы национальной безопасности Украины. СБУ обращается к гражданам с просьбой быть бдительными и не реагировать на вражеские провокации, которые РФ использует для попыток подрыва внутренней обстановки в нашем государстве. В то же время напоминаем, что действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти (особенно в условиях определенных ограничений, устанавливаемых Законом Украины "О правовом режиме военного положения") содержат признаки преступления по статье 109 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы", – предупредили в Службе.

В СБУ призвали украинцев вспомнить: только благодаря единству украинский народ до сих пор эффективно противостоял российской агрессии. И выразили надежду, что это единство врагу подорвать не удастся, что бы он ни делал.

Напомним, ранее в НПУ раскрыли подробности терактов в отношении работников ТЦК и полицейских. Там ряд недавних нападений назвали "конкретной атакой спецслужб врага".

К тому же, что операции со взрывами в ТЦК курируют российские спецслужбы, заявили в Центре противодействия дезинформации при СНБО.

В то же время не все приспешники врага, которые согласились стать исполнителями задуманных в Москве терактов, доживут до суда: в ряде случаев российские спецслужбы подрывали их вместе со взрывными устройствами, которые принесли на место теракта предатели. Так случилось с исполнителем теракта в здании ТЦК в Ривне и с женщиной, которая принесла взрывчатку к группе военнослужащих Центра противоминной деятельности возле здания общепита в центре Николаева.

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