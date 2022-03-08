YouTube заблокировал каналы российского пропагандиста Соловьева

София Закревская
Общество
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YouTube заблокировал каналы российского пропагандиста Соловьева
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Видеохостинг YouTube заблокировал одного из главных кремлевских пропагандистов Владимира Соловьева. Об этом стало известно в ночь на вторник, 8 марта.

Сначала под блокировку попал канал пропагандиста под названием "Соловьев LIVE". Спустя некоторое время стал недоступен и второй – "Вечер с Владимиром Соловьевым".

Отметим, что эти каналы российского пропагандиста теперь недоступны не только для жителей Украины, но и для людей в других странах.

Каналы Соловьева заблокировали.
Видео дня
Так выглядят теперь видео Соловьева.

Добавим, что 7 марта в Украине заблокировали канал блогера Анатолия Шария на YouTube. Его жена Ольга Шарий и их канал "Дубль" тоже заблокированы.

А ранее YouTube заблокировал аккаунт главаря так называемой "Донецкой народной республики" Дениса Пушилина. До момента блокировки на него было подписано всего лишь 3 тысячи человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, YouTube заблокировал пропагандистские российские каналы в Украине. Под запрет попали "Первый канал", "Россия 24" и "Россия 1", TASS, "РИА Новости", "РБК", "Телеканал Звезда".

Также стало известно, что Google будет блокировать российские пропагандистские каналы на YouTube не только в Украине, но и в Европе. Речь идет о каналах, связанных с вещателями RT (Russia Today) и Sputnik.

Обращение команды OBOZREVATEL.

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