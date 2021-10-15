Косяк "накосячил".

Я неоднократно говорил, что российские представители в ОБСЕ и СЦКК (Совместного центра по контролю и координации прекращении огня) занимаются исключительно разведкой, вербовкой и дезинформацией.

Вчера (13 октября – ред.) наша 24 бригада задержала российского наемника по фамилии Косяк, который имел удостоверение СЦКК, и в телефоне которого были видео его участия в обстрелах украинских гражданских объектов и ВСУ.

Видео дня

Оккупанты требуют отдать им Косяка.

Косяк не отдается, ибо "накосячил".

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