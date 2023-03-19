Российские хакеры заражают компьютеры украинцев: в Госспецсвязи предупредили об опасности

Хакеры, работающие на спецслужбы РФ, заражают вирусами взломанное программное обеспечение которое распространяется через торрент-трекеры. После установки такого ПО злоумышленники получают доступ к содержимому устройства и долго могут оставаться незамеченными.

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Об этом 19 марта сообщили в Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины (Госспецсвязи). В ведомстве предупредили, что загрузка взломанного ПО несет для украинцев угрозу.

Как отмечается, кремлевские хакеры добавляют к взломанному ПО вредоносный код, троянизируют ISO и установочные файлы и размещают их в бесплатном доступе на торрент-трекерах.

Во многих странах бывшего СССР системные администраторы в различных учреждениях до сих пор используют нелицензионное ПО, в том числе операционные системы.

Таким образом они фактически предоставляют доступ спецслужбам России к содержимому своих компьютеров. Особенно опасно использование нелицензионной ОС, благодаря которой хакеры получают полный административный доступ к компьютеру.

Простые украинцы также попадают в зону риска, устанавливая нелицензионное ПО из неофициальных источников, предостерегли в Госспецсвязи.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Грузия выслала российского хакера в США по запросу ФБР. Дар Панков был задержан четыре месяца назад в Кобулети.

– Российские хакеры украли материалы украинской игры S.T.A.L.K.E.R. 2, потребовав пересмотреть свое отношение к россиянам, извиниться и вернуть российскую локализацию. В GSC Game World заявили, что будут и делать все, что в их силах, для Украины.