Российские хакеры украли материалы украинской игры S.T.A.L.K.E.R. 2: разработчики метко ответили

Российские хакеры украли материалы игры S.T.A.L.K.E.R. 2 "Сердце Чернобыля", поставив украинской компании-создателю ультиматум: пересмотреть свое отношение к россиянам, беларуссам, принести извинения и вернуть русскую локализацию. В GSC Game World отказались извиняться, заявив, что будут и дальше поддерживать родную страну и делать все, что в их силах, для Украины.

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Так называемые "фанаты" игры, которые убеждали, что "это не шантаж", слили в открытый доступ неопубликованные изображения из еще не вышедшей S.T.A.L.K.E.R. 2. Хакеры угрожают, что у них есть "десятки гигабайт" информации – сценарий, скриншоты, рисунки, карты, описания заставок.

В Facebook-аккаунте GSC Game World объяснили, что россияне взломали аккаунт одного из сотрудников компании. Это не первая попытка: уже больше года хакеры пытаются получить и данные о компьютерной игре, и персональные данные ее творцов.

Украинцы подчеркнули, что шантажисты не достигнут своей цели. "Мы украинская компания, и, как и большинство украинцев, также видели за последнее время множество гораздо более страшных вещей – наши разрушенные дома, изуродованные судьбы и смерти наших близких. Запугать подобными действиями нас не получится. Шантажировать тоже. Наша принципиальная позиция по поддержке Украины неизменна: мы будем и дальше делать все, что в наших силах, для родной страны", – подчеркнули разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2.

Они отметили, что трудности только заставляют их работать еще усерднее, потому что правда на их стороне, а злу не суждено победить.

Создатели всемирно популярной игры попросили не смотреть и не распространять слитые в интернет кадры.

"Устаревшие рабочие материалы могут размыть впечатления от финальной идеи, которую мы заложили в игру", – добавили в компании.

Примечательно, что российским кибер-преступникам в GSC Game World ответили только на украинском и английском языках, а текст разместили на сине-желтый фон.

Сливщики заверяли: мол, они никого "не шантажируют", не хотят затрагивать "политику" и "не факт", что они будут публиковать то, что заморозит проект. В то же время хакеры требуют, чтобы украинская компания пошла на их условия до 15 марта.

Официальный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 "Сердце Чернобыля":

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский геймдизайнер Владимир "Fresh" Ежов, который работал над S.T.A.L.K.E.R. "Чистое небо", погиб на войне против российских оккупантов. Его не стало в районе Бахмута еще в начале полномасштабного вторжения ВС РФ.

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