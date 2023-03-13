Грузия выслала российского хакера в США по запросу ФБР. Что о нем известно

Прокуратура Грузии сообщила об экстрадиции в США российского хакера, задержанного четыре месяца назад в Кобулети. ФБР заявило его в розыск по делу о взломе компьютерных систем в 2016-2019 годах.

Видео дня

Об этом сообщило издание "Новости-Грузия". Обвиняемый работал под ником "дип хакер".

Создав вирус и распространив его во Флориде, обвиняемый снимал данные с компьютеров и передавал их другим лицам. За это он получил около миллиона лари (около $380 000).

Ранее ТВ "Рустави 2" сообщало, что это Дар Панков, он работал под ником "дип хакер".

Экстрадиция обвиняемого в США была признана допустимой Тбилисским городским судом.

Минюст США подчеркнул успешное и плодотворное сотрудничество с Грузии, прокуратура Грузии в ответ выразила готовность к совместной борьбе с преступностью.

Как сообщил OBOZREVATEL, 12 февраля сайты Североатлантического альянса стали объектом хакерской атаки. Особое внимание интернет-преступники уделили сайту штаба Специальных операций НАТО (NSHQ).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!