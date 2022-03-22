РФ могла запустить ракеты 'Кинжал', чтобы отвлечь внимание от провала в наземной кампании – британская разведка

Страна-агрессор Россия заявила о запуске ряда гиперзвуковых ракет, возможно, "Кинжал" по целям на западе Украины. Вероятно, это было сделано с целью скрыть провал оккупантов в наземной военной кампании против нашего государства.

Такое предположение высказали специалисты британской разведки. Информация опубликована в Twitter Министерства обороны Британии.

Там отмечают: если заявления РФ о применении гиперзвуковых ракетных комплексов правда, то, вероятно, она задействовала "Кинжал" – систему баллистических ракет воздушного запуска на базе "Искандера". Такие уже активно использовались российскими войсками во время нападения на Украину.

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В разведке Британии считают, что "хвастовство" россиян об использовании разработки таких гиперзвуковых ракет, вероятнее всего, преследует цель приуменьшить отсутствие прогресса в наземных боевых действиях, которые ведет РФ.

"Вряд ли развертывание "Кинжалов" существенно повлияет на результаты российской военной кампании в Украине", – убеждены британские разведчики.

Напомним: 19 марта войска РФ нанесли удар по подземному составу ракет и боеприпасов в Делятине на Прикарпатье. В Кремле сразу признались, что объект был обстрелян из российского гиперзвукового авиационного ракетного комплекса "Кинжал".

Позже это подтвердили официальные лица США. Они подчеркнули, что это был первый известный случай использования ракет такой мощности в боевых действиях.

Как сообщал OBOZREVATEL, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк тоже считает, что путинская армия начала применять артиллерию более разрушительного действия из-за провалов, которые она несет в Украине. Он подчеркнул, что оккупанты бьют по мирным городам из комплексов "Кинжал" и "Бастион".

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