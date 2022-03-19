Оккупанты нанесли ракетный удар по подземному складу боеприпасов на Ивано-Франковщине

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19 марта оккупанты нанесли удар по подземному складу ракет и боеприпасов в поселке Делятин в Ивано-Франковской области. Кремль заявил, что объект обстреляли гиперзвуковыми ракетами комплекса "Кинжал".

Спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии для украинских СМИ подтвердил факт бомбардировки. При этом он не может достоверно сказать, какими именно ракетами воспользовались российские военные.

Спикер отметил, что в результате обстрела сдетонировали боеприпасы. Из-за этого состав получил повреждения и разрушения. Данные о наличии пострадавших в настоящее время уточняются.

"Украина, к сожалению, стала полигоном для испытаний всего арсенала ракетного вооружения России", – комментирует Юрий Игнат.

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В то же время жители Делятина сообщают, что в поселке сейчас все спокойно.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Ивано-Франковской области ночь прошла спокойно. Чего не скажешь о других регионах Украины, таких как Харьковщина или Луганщина.

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