Россия применила в Украине гиперзвуковые ракеты, это первый известный случай в бою – CNN

В США заявили, что подтверждают использование Россией гиперзвуковых ракет "Кинжал" для удара по составу военных боеприпасов на Прикарпатье. Это первый известный случай использования ракет такой мощности в боевых действиях.

Ранее использованием гиперзвуковых ракет для обстрела села Делятин в Ивано-Франковской области 18 марта похвастались в российском Минобороны. Заявление официальных лиц США по использованию Россией "Кинжалов" цитирует CNN.

"Официальные лица США подтвердили CNN, что на прошлой неделе Россия запустила гиперзвуковые ракеты против Украины, что стало первым известным применением таких ракет в боевых действиях", - сообщает издание.

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В Штатах, по данным CNN, пуски этих ракет смогли отследить в режиме реального времени.

Собеседники издания также предположили, что целью удара для России было не только поражение крупного подземного склада ракет и авиационных боеприпасов украинской армии, но и "проверка оружия и отправка Западу "сообщения" о российских возможностях".

Ранее о применении гиперзвуковых ракет для ударов по Украине заявили в Минобороны государства-агрессора.

"18 марта авиационный ракетный комплекс "Кинжал" с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами уничтожил крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области", - похвастались оккупанты.

Гиперзвуковые ракеты "Кинжал" в России называют "не имеющими равных по мощности в сочетании с истребителями МиГ-31" и уверяют, что эти ракеты способны доставлять боеголовки на гиперзвуковой скорости - от 5 махов и выше. Если в РФ по обыкновению не соврали, такая скорость делает подобную ракету практически неуязвимой для противоракетной обороны.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что оккупанты нанесли ракетный удар по подземному складу боеприпасов на Ивано-Франковщине. В результате обстрела сдетонировали боеприпасы, склад получил повреждения. Пострадавших, по данным ВСУ, нет.

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