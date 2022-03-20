Подоляк заявил, что из-за провала с наступлением Россия начала применять 'Кинджалы' и 'Бастионы' по мирным городам

Из-за провалов, которые несет российская армия в Украине, оккупанты начали применять артиллерию большего разрушительного действия. По мирным украинским городам враг бьет из систем "Кинжал" и "Бастион".

Из-за огромных потерь личного состава Кремль также ищет резервы живой силы для отправки в Украину. Об этом в своем Twitter написал советник главы ОПУ Михаил Подоляк.

"25-й день войны. Из-за провалов в наступлении РФ перешла к более разрушительной артиллерии: по мирным городам применяются системы "Кинжал" и "Бастион". Также Россия панически ищет резервы живой силы – стягивает все с тихоокеанского направления и продолжает уговаривать страны ОДКБ" , – написал Подоляк.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в России задумали отправить в Украину 17 тысяч "миротворцев" из ОДКБ. Однако другие государства-члены этого объединения своего согласия на участие в войне не дают. В частности, Казахстан отказал России в просьбе совместно атаковать Украину.

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