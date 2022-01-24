Резников заявил, что развертывание теробороны в Украине идет круглосуточно: мы трезво оцениваем риски

Министр обороны Алексей Резников заявил, что развертывание системы национального сопротивления, в частности, территориальной обороны продолжается круглосуточно. По его словам, основное преимущество теробороны заключается в способности чрезвычайно быстро приступить к выполнению задач на определенной территории.

Также министр подчеркнул, что силы теробороны будут состоять из 25 бригад – по одной в каждой области и в городе Киев. Об этом идет речь в блоге Резникова на сайте "Украинская правда".

Глава Минобороны отметил, что формирование теробороны проводят военные совместно с органами местного самоуправления. В каждом регионе сформируют батальоны теробороны, которые в свою очередь объединят в бригады. Кроме того, в городах с населением более 900 тысяч человек закон позволяет создать дополнительные бригады.

Видео дня

Резников добавил, что территориальная оборона предполагает комплектацию из трех компонентов в определенных условиях. Штат из профессиональных военных в мирное время составит около 10 тысяч человек. В особый период общая численность теробороны в Украине может увеличиваться до 130 тысяч человек. Также по инициативе главнокомандующего ВСУ предусмотрено дополнительное расширение теробороны за счет добровольческих формирований.

В то же время глава Минобороны призвал реалистично оценивать ситуацию и заметить, что сейчас идет начальный этап формирования территориальной обороны, во время которого возможно возникновение определенных проблем.

"Я прошу реалистично оценивать ситуацию. Развертывание системы национального сопротивления, в частности, территориальной обороны продолжается круглосуточно. Но точно будут какие-то невзгоды. К примеру, оружия и боеприпасов достаточно. Однако где-нибудь мы получим неготовые помещения. Мы их приготовим", – отметил Резников.

Также министр обороны заявил, что Украина плотно сотрудничает с международными партнерами в направлении сдерживания агрессии РФ. Впрочем, он сказал, что не обо всех отношениях будут публично сообщать информацию.

"Мы трезво оцениваем риски. Угрожая Украине, Кремль атакует весь цивилизованный мир. Демонстративно готовя эскалацию, Москва пыталась поколебать единство Запада. Но этот блеф не удался. Мы получаем беспрецедентную помощь от партнеров, она будет еще больше. Не все наши действия я могу объяснять публично. Мы договорились с партнерами работать без лишних анонсов и освещать результаты. Но мы двигаемся очень последовательно", – подчеркнул министр.

Ранее командующий Силами терробороны ВСУ Юрий Галушкин заявил, что в Украине уже есть костяк Сил территориальной обороны: личный состав подразделения сформирован, оружия и боеприпасов хватает.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кабмин разрешил членам добровольческих формирований территориальной обороны использовать охотничье оружие. Однако стрелять можно будет только при определенных обстоятельствах.

Ранее в Минобороны поясняли, что в терроборону будут брать не только тех, кто служил в ВСУ, других военных формированиях или правоохранительных органах.