В Минобороны рассказали, кого будут привлекать в отряды терробороны: есть ряд условий

Добровольческие формирования территориальных общин будут сформированы из граждан Украины, которые проходили военную службу в Вооруженных Силах Украины или других военных формированиях, а также правоохранительных органах. При этом в ряды добровольцев будут брать не только тех, кто служил в армии.

Такие граждане будут зачисляться в состав отрядов терробороны после принесения соответствующей Присяги. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, а более подробное разъяснение опубликовало издание "Армия.Inform".

При этом в ряды добровольческих формирований не будут принимать осужденных к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, или имеющих две и более судимостей за совершение умышленных преступлений. Это не будет касаться только реабилитированных граждан.

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Для зачисления гражданам необходимо будет пройти медицинский, профессиональный и психологический отбор, а также нужно будет подписать контракт добровольца территориальной обороны.

Некоторые территориальные центры комплектования и социальной поддержки уже приступили к работе с жителями общин. Специалисты предлагают гражданам стать частью терробороны родного края.

В Минобороны рассказали, что преимуществом такой службы станет то, что военные будут служить рядом с домом. Лишь в особый период укомплектовывать части будут военнослужащими по контракту. Это будет происходить по призыву лицами офицерского состава и территориальным резервом.

Такие военнослужащие будут занимать офицерские, старшинские, сержантские и солдатские должности. Все они, по информации Министерства, будут гарантированно получать денежное обеспечение в соответствии со штатным расписанием. Военным также будет предоставляться бесплатная медицинская помощь в военно-медицинских учреждениях здравоохранения.

Кроме того, за всеми добровольцами терробщин будет сохраняться их место работы, должность и средний заработок там, где они работали на время призыва. Выплата пенсий для армейцев, получавших ее раньше, на время действия особого периода не будет останавливаться. Более того, после увольнения со службы ее должны перечислить.

Напомним, генерал Вооруженных сил Украины Юрий Галушкин в субботу, 1 января, был назначен президентом Владимиром Зеленским на должность командующего Силами территориальной обороны ВСУ. Этому новому роду войск по закону "Об основах национального сопротивления" отводится главная роль в территориальной обороне страны.

Лидер Национального Корпуса Андрей Белецкий заявлял, что Украина может создать эффективную модель территориальной обороны, если реализует три основных критерия: терроборона не должна быть резервом для подразделений ВСУ, должна иметь оружием и привлекать к подготовке гражданское население.

Как писал OBOZREVATEL, РФ продолжает стягивать войска к украинской границе и в оккупированный Крым. Главными местами дислокации стали Клинцы и Климово Брянской области – это менее чем в 50 км и 10 км от границы соответственно.