Резников: мы отказались от понятия "коллаборант"

В проекте закона Украины о государственной политике переходного периода, который касается реинтеграции временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, отказались от использования понятия коллаборант.

Об этом сказал вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников, пишет "Интерфакс-Украина". Это сделано из-за его "спорного значения", уточнил он.

"Я сам сначала использовал его (понятие "коллаборант". – Ред.) в своих публичных интервью и даже говорил, что мы должны принять законодательство о коллаборантах. Но когда мы начали изучать международный опыт, в том числе исторический, то мы увидели, что коллаборация имеет очень спорное значение", – сказал Резников.

По мнению вице-премьера, под коллаборацию могут попасть "с большой вероятностью нормальные люди, заложники", в связи с чем от такой терминологии решили отказаться.

"В своем большинстве люди на оккупированной территории – заложники, поэтому мы предлагаем ввести градацию сотрудничества с оккупационными режимами, чтобы была возможность четко различать", – считает он.

По словам чиновника, указанный законопроект предлагает определение единой терминологии: оккупационные силы и оккупационные службы РФ, политико-дипломатические и санкционные меры, территориальные общины на линии разграничения, временная оккупация, деоккупация, деоккупированные территории, реинтеграция деоккупированных территорий, прочный мир, территории приоритетного развития и т.д.

Текст законопроекта и сопроводительные документы опубликовало Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Ознакомиться с ними можно тут.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Резников заявил, что в процессе реинтеграции Донбасса украинская власть будет вынуждена провести амнистию, но она будет неприменима к тем, кто причастен к военным преступлениям.