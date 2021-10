Самая большая инновация пандемии Covid-19 – здоровье стало ключевым вопросом повестки дня.

За 20 лет моей работы вопрос здоровья никогда не входил в приоритеты национальных правительств. Возможно, за исключением небольших кризисов, вроде вируса Эболы. Тогда политики опомнились: "Окей, когда-нибудь произойдет новая эпидемия, мы должны подготовиться". Но через несколько месяцев все об этом забыли.

Только сейчас раздался тот звонок, который всех нас разбудил.

Пандемия Covid-19 усилила и структурные недостатки, существовавшие в медицине разных стран. Один из основных – дефицит специалистов в этой сфере. Во время пандемии мы увидели, что во многих странах была нехватка дополнительных специалистов, особенно в интенсивной терапии.

Иногда я шучу, что эпидемиологи в прошлом году стали на вес золота.

Еще один вопрос, который стоит на повестке дня — финансирование отрасли. Если мы говорим о настоящей революции в системе здравоохранения, очень важно, чтобы базовые вопросы были должным образом профинансированы.

Пандемия показала значение всех компонентов: наличие качественных систем отслеживания, роль своевременного контроля и тестирования. Долгое время уровень инвестиций в инфраструктуру здравоохранения был недостаточным, а во многих странах Европы шла речь и о дефиците вакцин.

Важно помнить: основная ответственность за системы здравоохранения, их организацию и своевременное предоставление услуг лежит на правительствах стран-членов ЕС.

То, что мы в силах сделать – это объединить усилия, обеспечить сотрудничество, а также предоставлять всю необходимую информацию о болезни. Это те вопросы, на которые мы можем обратить внимание и извлечь как урок для борьбы с пандемией: усилить систему здравоохранения, сделать ее более устойчивой к вызовам.

Об изменениях в регулировании сферы здравоохранения

Пандемия повлекла за собой и организационные изменения. Мы стали умнее, гибче, мы быстрее внедряем изменения, а также стараемся теснее сотрудничать с государствами-членами ЕС.

И все, что мы сделали для борьбы с вирусом, полностью лежит в пределах нашей компетенции.

В начале пандемии было немало шума "Почему Европа не помогает?". Мы могли только посылать вакцины для животных, потому что питание и ветеринарный контроль являются частью Единого рынка. У нас просто не было необходимой компетенции для предоставления такой помощи.

И мы просмотрели имеющиеся инструменты, которые можем использовать для объединения ресурсов и передачи необходимого оборудования. Пример контрактов на предварительную покупку вакцин, а также совместные закупки защитных костюмов показали, что мы способны быть эффективными с имеющимися силами.

Как привлечь больше средств в медицину?

Мой совет: строить и показывать доказательную базу – это то, на что политики не могут возразить. Надо показать последствия: если будут инвестиции в определенный сектор, будет очевидный результат. Так мы сделали в сфере профилактики заболеваний.

Но не все идеально. Еще 10-15 лет назад мы проводили работу и выяснили, что в среднем государства-члены тратили около 3% от бюджета на здравоохранение именно на профилактику болезней.

Несмотря на наши попытки, за 10 лет эта цифра не изменилась и до сих пор остается в среднем на уровне 3%.

Сложно заставить государства инвестировать больше в здравоохранение. Политические циклы очень короткие, поэтому если в медицине и появляются средства, то они будут направлены в новенькую красивую больницу, на которой будет гордо красоваться чье-то имя.

Важный вопрос над которым мы работаем – это устойчивость системы здравоохранения, вопрос долгосрочного доступа. Для этого также нужно строить доказательную базу, нужны факты, которые можно показать политикам.

Это основы того, как можно построить эффективную, доступную и устойчивую к вызовам систему здравоохранения.

Подготовка к будущему

Для эффективной борьбы с угрозами масштаба пандемии необходимо тесное сотрудничество различных учреждений и государств. Конечно, мы говорим о революции в сфере здравоохранения, но важно, чтобы все правительственные учреждения были вовлечены в этот процесс.

Нельзя разбить кризис на отдельные кластеры, это всегда комплексная проблема.

С той же минуты, когда вирус попал в Европу, все сферы жизни почувствовали влияние: транспорт, передвижение, закрытые границы. Чтобы качественно подготовиться к новым вызовам, наш подход должен основываться на сотрудничестве между странами и правительствами: от исследовательских лабораторий до образования.

Именно вирус невероятно ускорил и способствовал скорейшему развитию всей системы цифрового здоровья. Использование телемедицины, новые подходы к анализу эпидемиологической информации — все это подверглось невероятному росту.

Но для настоящей революции мы должны мыслить большими категориями и быть еще более революционными в нашем подходе.

