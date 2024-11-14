Решится вопрос, на который давно не было ответа: астропрогноз на 14 ноября

Сегодня четверг, 14 ноября, длится 13-й лунный день с переходом в 14-й. Луна находится в Овне, а Солнце – в Скорпионе.

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Каким будет этот четверг специально для OBOZ.UA рассказала астролог и нумеролог Исита Гая. По ее словам, сегодня мы имеем достаточно удачную комбинацию факторов. Число 14 несет в себе энергию Меркурия, а четверг является днем Юпитера. "Сочетание этих двух энергий говорит о том, что в этот день будет очень много интересных встреч, коммуникаций, могут быть неожиданные знакомства, вы можете встретить своего духовного учителя, увидеть своего гуру, найти интересное видео, можете посмотреть познавательный фильм. Очень много интересной информации может пройти в вашу жизнь в этот день", – сказала она.

Чтобы получить сегодня полезную информацию, Исита Гая порекомендовала прислушиваться к внешней среде и всему происходящему вокруг вас. Таким образом, вы даже можете получить информацию, которую давно искали, или ответ на свой давний вопрос.

Что касается суеверия о том, что в этот четверг лучше не начинать новых дел, астролог посоветовала ему не верить. "Вы можете, конечно, начинать новые дела, и это достаточно такой светлый приятный день, но я бы сказала, что энергия в этот день больше о неожиданностях", – рассказала Исита Гая. Она объяснила, что сегодня можно ожидать неожиданных встреч в неожиданных местах и каких-то интересных новых знакомств. Чтобы дать таким событиям шанс, она порекомендовала больше гулять, причем в местах, где вы раньше не бывали. "Пойдите в какое-нибудь новое интересное место, где вы не были, в какой-нибудь новый ресторан или кафе, или просто прогуляетесь по улицам и какое-то чудо обязательно случится именно в этот день", – объяснила Исита Гая.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп на 14 ноября для всех знаков зодиака.

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