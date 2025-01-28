Ванная комната не является безопасным местом: в ГСЧС рассказали, как не оказаться в ловушке во время обстрелов

Во время воздушной тревоги наиболее эффективно от российских ракетных и дроновых атак будут защищать укрытия. Ванная комната или другое помещение с "правилом двух стен" не всегда работают.

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Об этом украинцев предупредил Артур Моркотенко, заместитель начальника отряда по реагированию на чрезвычайные ситуации Главного управления ГСЧС в г. Киев. В проекте "Укринформа" "Нация непобедимых" он призвал граждан не игнорировать сирены.

"Самым безопасным в любом случае есть только укрытие", – сказал он.

Если вы, к примеру, оказались в центре города – особенно опасно оставаться в авто. Спасатель призвал в таких случаях искать подземный переход или ближайший подвал в жилом доме.

"Ванная комната не является безопасным местом. Можно остаться в ловушке, и человек просто не сможет выйти. Правило двух стенок работает, но не всегда. И обязательно держите телефон возле себя, если вы все же попадете под завалы, чтобы можно было набрать короткий номер службы спасения 101", – заявил Моркотенко.

Как писал OBOZ.UA:

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