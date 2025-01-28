'Команда Байдена тратила бюджетные средства, как пьяные матросы': у Трампа объяснили, для чего приостановили финансирование программ помощи

В Белом доме объяснили, почему президент США Дональд Трамп решил заморозить финансирование программ помощи. Их пересмотрят из-за того, что предыдущая администрация Джо Байдена "расходовала бюджетные средства, как пьяные матросы".

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Об этом во вторник, 28 января, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролайн Ливитт во время своего первого брифинга. По ее словам, подобные действия команды 46-го президента стали причиной инфляции.

"В последние четыре года мы видели, как администрация Байдена тратила средства как пьяные матросы. Это большая причина того, почему у нас была инфляция", – заявила представительница Белого дома.

Она отметила, что новая администрация должна убедиться, "что каждая копейка учтена честно". Заморозка федерального финансирования различных грантов и кредитов – это временная пауза, необходимая для проверки расходования средств.

Ливитт перечислила, какие сферы не затронет заморозка финансирования. Это, в частности, выплаты социального страхования, Medicare (федеральная программа медицинского страхования), программа продовольственных талонов (food stamps) – то есть "помощь, оказываемая непосредственно отдельным лицам".

Как сообщал OBOZ.UA, Бюджетное управление Белого дома по распоряжению президента США Дональда Трампа приостановило выдачу всех федеральных кредитов и новых грантов.

Эта пауза среди прочего распространяется на "другую соответствующую деятельность". В частности, упоминаются помощь иностранцам, финансирование неправительственных организаций, DEI, программ гендерной поддержки и инициативы "Новый зеленый курс". Среди прочего, как сообщили в Службе гражданства и иммиграции США, приостановлена программа United for Ukraine (U4U) для украинских беженцев.

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