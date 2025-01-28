Сколько в Украине осталось поклонников УПЦ МП: социологи обнародовали данные опроса

В последние годы в Украине происходят существенные изменения в церковном самоопределении православных верующих. В частности, полномасштабное вторжение России существенно сократило число тех, кто относит себя к верующим УПЦ Московского патриархата.

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По состоянию на 2024 год сторонников УПЦ МП в Украине насчитывалось всего 5,5%. Об этом свидетельствуют результаты исследований центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова.

Существенно меньше стало тех, кто относит себя к верующим УПЦ МП (с 13% в 2021 году до 5,5% в 2024). Такая тенденция прослеживается с начала полномасштабной войны России против Украины.

Большинство респондентов (54%) отмечают, что отношения между верующими разных церквей и религий в местности, где они живут, спокойны, еще 10% отметили, что они дружеские. В 2022 году по сравнению с 2021 с 3% до 6% возросла доля тех, кто считает, что они конфликтны, и с 5% до 14% – что они напряжены. При этом в 2024 году по сравнению с 2022 оценка уровня конфликтности почти не изменилась (5%), а доля тех, кто считает их напряженными, снизилась до 9%.

На конфликтность или напряженность в отношениях между верующими разных церквей указывают 20% респондентов в Центральном регионе, 13% – в Западном регионе, 10% – в Восточном и только 1% – в Южном.

Напомним, Служба безопасности Украины задержала 20-летнего жителя Черкасс, который поддерживал Россию и более двух лет скрывался в монастырях УПЦ (МП). Мужчина исчез в июле 2022 года – за сутки до избрания меры пресечения по делу по ч. 3 ст. 436-2 УК.

Как сообщал OBOZ.UA, настоятель храма Винницкой епархии УПЦ Московского патриархата получил пять лет тюрьмы. По данным следствия, священнослужитель оправдывал преступную войну РФ против Украины, хвалил российского диктатора Владимира Путина, героизировал оккупантов и ждал захвата Винниччины.

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