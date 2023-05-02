'Решительные, прочные и очень опытные': Зеленский поздравил 140-й отдельный центр ССО с 10-й годовщиной

Глава украинского государства Владимир Зеленский поздравил с 10-летием основания 140-й отдельный центр специальных операций Вооруженных сил Украины. Президент подчеркнул, что воины этого подразделения – чрезвычайно опытные, решительные и смелые.

Видео дня

Об этом он сказал в ежедневном обращении к украинцам и миру в конце 432-го дня войны – в понедельник, 1 мая. Видео опубликовала пресс-служба президента (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По его словам, военные 140-го отдельного центра специальных операций принимали участие в обороне и освобождении Киевщины – Бучи, Гостомеля, Бородянки и других городов и сел, Харьковщины – Изюма, Чугуева.

Также спецназовцы выполняли стратегически важные миссии на южных направлениях, мощно сражались против российских оккупантов на Донбассе.

"Спасибо вам, воины! Украина всегда будет помнить вашу смелость, никогда не забудет тех воинов, которые отдали свои жизни в бою за государство. Да будет им честью победа нашего государства в этой войне!" – подчеркнул Зеленский.

140-й отдельный центр сил специальных операций – подразделение специального назначения ССО ВСУ. История центра начинается с 2007 года, когда появилась и была введена в действие концепция украинских сил специальных операций. 140-й центр создан на базе 8-го отдельного полка специального назначения в Хмельницком.

Бойцы нового центра планировали привлекать для операций в рамках миссий ООН, однако с началом боевых действий на Донбассе появилась необходимость применения специальных частей. На фронт был отправлен и 140-й центр.

29 июля 2022 года центр отмечен почетным знаком "За мужество и отвагу".

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 апреля Зеленский поздравил украинских пограничников с профессиональным праздником. Он подчеркнул, что пограничники смело обороняют Украину с первых дней российского вторжения – не только с 24 февраля 2022 года, но и с 2014 года. Эти воины первыми встретили врага на границе и вступили в бой с силами противника.

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