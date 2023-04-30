'Герои, первыми встретившие врага': Зеленский поздравил украинских пограничников. Фото

Украинские пограничники отважно обороняют Украину с первых дней российского вторжения – не только с 24 февраля 2022, но и с 2014 года. Эти воины первыми встретили врага на границе и вступили в бой с силами противника.

Видео дня

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram 30 апреля. Он поздравил бойцов с профессиональным праздником.

"Настоящие герои, успешно выполнившие и выполняющие сотни и сотни боевых задач. Спасибо вам, воины, за вашу стойкость и силу, которые вы демонстрируете ежедневно, ежечасно, ежесекундно", – написал глава государства.

Новость дополняется.