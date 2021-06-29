Днепр на грани экокатастрофы: в реке нашли опасные химвещества и тяжелые металлы

В водах реки Днепр нашли опасные для здоровья вещества, в частности – гербицид атразин, металлы кадмий и никель. Всего обнаружен 161 загрязнитель, а ситуация в целом на грани экологической катастрофы.

О выводах экспертов после аудита во вторник, 29 июня, сообщила пресс-служба Счетной палаты на официальном сайте. Отмечается, что проверку провели по итогам Общегосударственной целевой программы развития водного хозяйства и экологического оздоровления бассейна реки Днепр.

В ходе исследований было зафиксировано, что показатели ухудшаются. Так, содержание в воде синтетических веществ существенно превышает норму. Речь идет о сельскохозяйственных ядохимикатах, фармацевтических препаратах и веществах, которые используются в парфюмерии – синтетическом мускусе, тяжелых металлах: цинке и меди, а также ртути.

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Эксперты подтвердили и массовый мор рыбы, основной причиной назвав цветение Днепра.

Кроме того, река мелеет, так как Днепр используется как транспортная артерия, но дноуглубительные работы не проводятся.

"Таким образом, экологическое состояние бассейна Днепра фактически катастрофическое", – сказано в отчете. Кроме того, пресс-служба написала, что это угрожает здоровью населения.

В Счетной палате рассказали и о финансовой стороне вопроса. За 4 года на оздоровление бассейна Днепра и улучшение качества питьевой воды направили 4,2 млн гривен. В то же время использование бассейна реки с 2017 по 2020 год принесло более 100 млрд гривен.

Ежегодный объем водозабора из Днепра – 7,4 млрд куб.м. Это 78,7% забора воды из поверхностных водных объектов Украины.

Указано, что если проблемы не будут решаться, потребуется полная очистка бассейна реки и расходы из бюджета могут быть более чем в 2 тыс. раз больше предусмотренных.

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