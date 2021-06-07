Вид на лавру и песок, как на Мальдивах: топ пляжей Киева, где можно отдохнуть с детьми

В Киеве начался пляжный сезон. Местные власти уже отрапортовали, что все столичные зоны готовы к лету, но пока посоветовали воздержаться от купания в водоемах. Тем не менее вскоре начнется повышение температура воздуха и тысячи отдыхающих заполнят столичные берега Днепра.

За последние годы многие пляжные места капитально обновили и теперь по своей красоте они не уступают известным курортам. OBOZREVATEL рассказывает о лучших пляжах столицы, где можно отдохнуть вместе с детьми (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Этот пляж расположен на заливе Десенка, в исторической местности Никольская слободка. В 2017 году его основательно обновили. Здесь почистили прибрежную полосу, завезли песок, установили навесы-перголы, а также обустроили инфраструктуру для маломобильных групп населения.

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С пляжа открываются невероятные панорамы Гидропарка и правобережья столицы. Здесь можно полюбоваться видом на Киево-Печерскую лавру и Печерские холмы. А вечерами можно восхититься невероятным закатом.

Для детей рядом обустроили бесплатный скейт-парк и несколько площадок с качелями.

Один из самых популярных пляжей среди жителей левобережной части столицы. Еще два года назад здесь расчистили акваторию площадью 1,7 га, очистили дно и привезли песок.

Здесь обустроили дорожки для людей старшего возраста и людей с особыми потребностями. Здесь имеются спортивная и детская площадки. А также обустроили место для пикников.

Имеется также туалет для детей и взрослых. За порядком на пляже и в воде следят лайфгарды.

Этот замечательный пляж для отдыха вместе с детьми. Находится он рядом с Венецианским мостом на огороженной территории в Гидропарке. Для удобства есть раздевалки, фонтанчики с питьевой водой и туалеты. Также здесь работает прокат лежаков и зонтов.

Здесь неглубоко, а спуск к воде пологий – удобно купаться совсем маленьким детям. Рядом много ресторанов и кафе, поэтому детям и родителям будет чем полакомиться.

Напомним, в этом году 9 муниципальных пляжей города претендуют на получение международной экологической награды "Голубой флаг".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве женщина создала прекрасный сад в одном из дворов на Печерске. При входе во двор поставили разрисованный ветряк.