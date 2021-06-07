Вид на лавру и песок, как на Мальдивах: топ пляжей Киева, где можно отдохнуть с детьми

Василий Михальчук
Василий Михальчук
Жизнь столицы
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Вид на лавру и песок, как на Мальдивах: топ пляжей Киева, где можно отдохнуть с детьми

В Киеве начался пляжный сезон. Местные власти уже отрапортовали, что все столичные зоны готовы к лету, но пока посоветовали воздержаться от купания в водоемах. Тем не менее вскоре начнется повышение температура воздуха и тысячи отдыхающих заполнят столичные берега Днепра.

За последние годы многие пляжные места капитально обновили и теперь по своей красоте они не уступают известным курортам. OBOZREVATEL рассказывает о лучших пляжах столицы, где можно отдохнуть вместе с детьми (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Веселка" на Никольской слободке

Этот пляж расположен на заливе Десенка, в исторической местности Никольская слободка. В 2017 году его основательно обновили. Здесь почистили прибрежную полосу, завезли песок, установили навесы-перголы, а также обустроили инфраструктуру для маломобильных групп населения.

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С "Веселки" открываются великолепные панорамы города.

С пляжа открываются невероятные панорамы Гидропарка и правобережья столицы. Здесь можно полюбоваться видом на Киево-Печерскую лавру и Печерские холмы. А вечерами можно восхититься невероятным закатом.

Для детей рядом обустроили бесплатный скейт-парк и несколько площадок с качелями.

Невероятный закат на "Веселці".
"Веселка" расположена на Никольской слободке.
"Троещина"

Один из самых популярных пляжей среди жителей левобережной части столицы. Еще два года назад здесь расчистили акваторию площадью 1,7 га, очистили дно и привезли песок.

На "Троещине" пляж, как на Мальдивах.

Здесь обустроили дорожки для людей старшего возраста и людей с особыми потребностями. Здесь имеются спортивная и детская площадки. А также обустроили место для пикников.

Имеется также туалет для детей и взрослых. За порядком на пляже и в воде следят лайфгарды.

На Троещине поставили детские площадки.
"Троещина" расположена недалеко от одноименного микрорайона.
"Детский" на Венецианском острове

Этот замечательный пляж для отдыха вместе с детьми. Находится он рядом с Венецианским мостом на огороженной территории в Гидропарке. Для удобства есть раздевалки, фонтанчики с питьевой водой и туалеты. Также здесь работает прокат лежаков и зонтов.

Вода на "Детском" пляже теплая, вход пологий.

Здесь неглубоко, а спуск к воде пологий – удобно купаться совсем маленьким детям. Рядом много ресторанов и кафе, поэтому детям и родителям будет чем полакомиться.

Невероятный закат на "Веселці".

Напомним, в этом году 9 муниципальных пляжей города претендуют на получение международной экологической награды "Голубой флаг".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве женщина создала прекрасный сад в одном из дворов на Печерске. При входе во двор поставили разрисованный ветряк.

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