'Ребята, помогите! Моей внучке плохо!': в Одессе патрульные сопровождали в больницу автомобиль с 5-месячным ребенком. Видео

Сотрудники патрульной полиции помогли доставить в больницу пятимесячную девочку. Патрульные среагировали мгновенно, так что ребенок сейчас в безопасности.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщила патрульная полиция Одесской области, добавив оперативное видео происшествия. Случай произошел на одной из дорожных патрульных станций.

"Ребята, помогите! Моей внучке плохо!". С такой просьбой к патрульным обратился взволнованный водитель", – говорится в сообщении.

Патрульные экипажа СП 202 Дачное 7 Николай Лисовский и Александр Рябов мгновенно начали сопровождать автомобиль в областную детскую клиническую больницу. Там медики оказали девочке всю необходимую помощь.

Правоохранители пожелали малышке скорейшего выздоровления. Семья девочки поблагодарила патрульных за оперативность и помощь.

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