В Киевской области полицейские спасли раненого лебедя, который оказался в ледяной ловушке. Фото

В Белой Церкви Киевской области правоохранители спасли лебедя. Птица застряла в кризисе и, по словам местного жителя, более трех дней не могла сдвинуться с места.

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Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины. Теперь птице помогают ветеринары.

"К патрульным за помощью обратился мужчина. Он сообщил, что на реке Рось (Белая Церковь) лебедь оказался в ловушке. По словам заявителя, птица застряла в кризисе и более трех дней не может сдвинуться с места. Следуя правилам безопасности на льду, инспекторы Яна Логвинюк, Александр Ступацкий и Вячеслав Ляшенко подошли к птице и обнаружили повреждение левой лапы. Патрульные освободили птицу, которая испугалась и начала убегать", – рассказали в пресс-службе.

Поймать раненого лебедя удалось с помощью простыни, которую патрульным дали сотрудники санатория, расположенного неподалеку. После этого птицу привезли в музей живой природы флоры и фауны в дендропарке и передали волонтеру.

Напомним, в Ирпене Киевской области в понедельник, 8 января, спасатели пришли на помощь белому лебедю. Птица вмерзла в лед на озере и ранилась.

Как сообщал OBOZ.UA, в Ирпене Киевской области работник коммунального предприятия спас собаку, которая оказалась в ледяной воде. Муж разделся и помог животному выбраться на берег.

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