Убегал от патрульных: в Ужгороде водитель BMW на скорости влетел в кольцо и сделал 'двойное сальто'. Видео

В Ужгороде водитель BMW на большой скорости врезался в бордюр на кольцевой развязке, в результате чего авто перевернулось и задымилось. Предварительно, водитель убегал от экипажа патрульной полиции.

Видео дня

Об этом сообщил закарпатский журналист Виталий Глагола. Он опубликовал в Telegram-канале видео того, как автомобиль совершил "двойное сальто" в воздухе.

По его словам, ДТП произошло около 23:00 в воскресенье, 21 января, на кольцевой развязке на перекрестке улиц Грушевского и Минайская.

"Водитель, убегая от патрульных, не справился с управлением, после чего влетел в круговое движение и приземлился на зеленой зоне", – написал журналист под видео с камер наблюдения, зафиксировавших этот момент.

На нем также видно, что после удара о бордюр автомобиль заискрыл, а перевернувшись на бок – задымился.

Глагола добавил, что водитель черной BMW убегал по всему городу от нескольких патрулей полиции. Разогнавшись до скорости около 140 км/ч, он не справился с управлением и тогда произошло ДТП.

О состоянии водителя пока ничего не известно, как и о том, были ли в авто еще пассажиры.

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