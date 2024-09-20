РЭБ, 'Мавики', 'Старлинки', коляски: какую помощь получили бойцы ВСУ и больницы прифронтовой Харьковщины. Фото

Журналист Роман Бочкала вместе со своей командой из фонда Батальон Волонтер отправились на восток, чтобы доставить жизненно важные грузы в прифронтовые больницы и госпитали Харьковщины, а также передать военную технику нашим защитникам.

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О том, какую помощь получили украинские военные и медицинские учреждения Роман Бочкала, рассказал в своем Telegram-канале.

Так, волонтеры передали военным с Харьковского направления квадрокоптеры DJI Mavic, терминалы Starlink, зарядные станции и мощный РЭБ.

Наши защитники получили:

2 Starlink

2 Mavic

1 зарядная станция P1201

1 зарядная станция BS006.

"Да главное - современный мощный РЭБ частоты 400-1200, предоставленный нашими друзьями из БФ молодежной инициативы "Надежда" (председатель наблюдательного совета - Валерий Дубиль) уже с сегодняшнего дня становится на службу в Третьей танковой бригаде ВСУ", - сообщил Бочкала.

Для прифронтовых больниц и госпиталей волонтеры привезли необходимые аппараты и материалы.

"В фокусе внимания – больница на железнодорожном транспорте, военный госпиталь и госпиталь ГНСУ, которые ежедневно спасают жизнь тяжелораненых и гражданских бойцов

В общем, передали им:

110 ящиков расходных материалов,

2 электроотсоса,

2 тележки колесные,

аппараты для искусственной вентиляции легких", – сообщил Бочкала.