РЭБ, "Мавики", "Старлинки", коляски: какую помощь получили бойцы ВСУ и больницы прифронтовой Харьковщины. Фото
Журналист Роман Бочкала вместе со своей командой из фонда Батальон Волонтер отправились на восток, чтобы доставить жизненно важные грузы в прифронтовые больницы и госпитали Харьковщины, а также передать военную технику нашим защитникам.
О том, какую помощь получили украинские военные и медицинские учреждения Роман Бочкала, рассказал в своем Telegram-канале.
Так, волонтеры передали военным с Харьковского направления квадрокоптеры DJI Mavic, терминалы Starlink, зарядные станции и мощный РЭБ.
Наши защитники получили:
2 Starlink
2 Mavic
1 зарядная станция P1201
1 зарядная станция BS006.
"Да главное - современный мощный РЭБ частоты 400-1200, предоставленный нашими друзьями из БФ молодежной инициативы "Надежда" (председатель наблюдательного совета - Валерий Дубиль) уже с сегодняшнего дня становится на службу в Третьей танковой бригаде ВСУ", - сообщил Бочкала.
Для прифронтовых больниц и госпиталей волонтеры привезли необходимые аппараты и материалы.
"В фокусе внимания – больница на железнодорожном транспорте, военный госпиталь и госпиталь ГНСУ, которые ежедневно спасают жизнь тяжелораненых и гражданских бойцов
В общем, передали им:
110 ящиков расходных материалов,
2 электроотсоса,
2 тележки колесные,
аппараты для искусственной вентиляции легких", – сообщил Бочкала.