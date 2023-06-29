'Разрушен миф': Буданов объяснил, как 'бунт' Пригожина ударил по РФ, и спрогнозировал, будет ли воевать ЧВК 'Вагнер' в Украине

Руководитель Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов прокомментировал мятеж главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. По его словам, из-за "восстания" против российского руководства наемники больше не будут воевать в Украине.

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Об этом он сказал в комментарии одному из украинских изданий. Буданов отметил, что вагнеровцы разрушили миф о непреклонности российского режима.

"Мы получили компрометацию российского руководства. В который раз разрушен миф о непоколебимости российского режима. Был нанесен урон военно-космическим силам РФ. А еще – ЧВК Вагнера больше не будет участвовать в боевых действиях на территории Украины. А это самое эффективное подразделение РФ, умевшее добиваться успеха любой ценой", – сказал он.

Напомним, главарь частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин остается под следствием в РФ. На военного преступника завели дело о мятеже. Примечательно, что гражданам страны-террориста России такой поворот событий не понравился и они принялись обвинять во лжи Кремль.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 24 июня ЧВК "Вагнер" Пригожина "захватила" Ростов, прошла Воронежскую область и дошла до Ельца в Липецкой области. Там "поход на Москву" был остановлен: Пригожин объявил о возвращении наемников в "полевые лагеря" якобы из-за нежелания "проливать русскую кровь". Колонны развернулись назад, а поздно вечером "вагнеровцы" свернули военную технику и покинули Ростов.

– За сутки "Вагнер" уничтожил самолет и 6 вертолетов с экипажами. Всего было ликвидировано по меньшей мере 13 пилотов. Кроме того, в сбитом самолете находилось десять российских военных.

– Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что с наемниками были достигнуты договоренности, согласно которым уголовное дело против Пригожина закроют и он уедет в Беларусь. Позже росСМИ сообщили, что дело против Пригожина не закрыто.

– Сам Пригожин заявил, что доволен своим "походом", хоть и не достиг тех целей, о которых заявлял. "Нормально, всех взбодрили", – заявил он.