2020 год показал увеличение процента несчастливых украинцев, – Паниотто

2020 год показал увеличение процента несчастливых украинцев по сравнению с 2019 годом почти вдвое. Большинство граждан страны считают, что 2021 год будет лучшим для них, но худшим для государства.

Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал генеральный директор Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто. "В 2020 году совпало два явления: с одной стороны, коронавирус и карантин, с другой – разочарование в политике", – отметил он.

В этом контексте социолог отметил определенную "традицию" Украины, когда после каждых выборов "уровень счастья подскакивает", а уже через год происходит разочарование.

"Но, несмотря на это, оказалось, что уровень счастья в Украине все же достаточно высок. В декабре 2020 года 48% чувствовали себя счастливыми и 35% несчастными. В 2019 году счастливых было примерно столько же, а несчастных было только 18%", – сообщил Паниотто.

Он добавил, что в 2021 году большинство украинцев ожидают перемен к лучшему. "Год был так плох, что все надеются, что дважды такого не будет и 2021 год будет лучше. 20% говорят, что это будет обязательно, а еще 60% надеются, что лучшего будет больше, чем худшего".

В то же время социолог отметил, что большинство украинцев считает, что "у государства будет хуже, а у них самих лучше".

Как писал OBOZREVATEL, согласно результатам опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, большинство украинцев считают президента страны Владимира Зеленского самым большим неудачником 2020 года. На втором месте в этом списке – пятый президент Украины Петр Порошенко.