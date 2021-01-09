2020 рік показав збільшення відсотка нещасливих українців, – Паніотто

2020 рік показав збільшення відсотка нещасливих українців у порівнянні з 2019 роком майже вдвічі. Більшість громадян країни вважають, що 2021 рік буде кращим для них, але гіршим для держави.

Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповів генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) Володимир Паніотто. "2020 року співпало два явища: з одного боку, коронавірус і карантин, з іншого – розчарування в політиці", – зауважив він.

В цьому контексті соціолог вказав на певну "традицію" України, коли після кожних виборів "рівень щастя підскакує", а вже за рік відбувається розчарування.

"Але, не зважаючи на це, виявилося, що рівень щастя в Україні все ж таки достатньо високий. У грудні 2020 року 48% відчували себе щасливими і 35% нещасливими. 2019 року щасливих було приблизно стільки ж, а нещасливих було тільки 18%", – повідомив Паніотто.

Він додав, що 2021 року більшість українців очікують змін на краще. "Рік був такий поганий, що всі мають надію, що двічі такого не буде і 2021 рік буде краще. 20% кажуть, що це буде обов’язково, а ще 60% сподіваються, що кращого буде більше, ніж гіршого".

Водночас соціолог наголосив, що більшість українців вважає, що "в державі буде гірше, а у них самих краще".

Як писав OBOZREVATEL, згідно з результатами опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, більшість українців вважають президента країни Володимира Зеленського найбільшим невдахою 2020 року. На другому місці в цьому списку – п’ятий президент України Петро Порошенко.