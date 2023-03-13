Раздача повесток на улицах городов: уполномоченный по правам человека объяснил нюансы

Выдача повесток во время военного положения должна производиться в соответствии с законодательством Украины. Учитывая это, процесс выдачи повесток на улице, на работе, блокпостах и в других общественных местах вполне законен.

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Нюансы объяснил в Telegram Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Он добавил, что вручение повесток гражданам должно проводиться с соблюдением их прав и свобод, обеспечивая защиту от незаконного вмешательства в личную жизнь и неприкосновенность.

Так, по словам Лубинца, право вручить повестку имеют:

– органы местного самоуправления;

– руководители предприятий, учреждений, в том числе учебных заведений;

– управители многоквартирных домов и должностные лица ТЦК.

Со своей стороны гражданин имеет право проверить документы лица, вручающего повестку.

Напомним: если потенциальный призывник находится за границей, мобилизовать его не смогут. В то же время есть случаи, когда таким лицам приходят повестки.

Согласно законодательству, повестка вручается лично тому, кого вызывают в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Так что если человек находится за границей, никто, кроме него самого, получить документ не сможет.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– существует четыре вида повесток, которые могут вручить военнообязанным, одна из них – в форме мобилизационного распоряжения, за игнорирование которой грозит уголовная ответственность. Подробнее об этом – читайте в материале OBOZREVATEL;

– работодатель обязан проверить наличие у потенциальных сотрудников военно-учетных документов при принятии на работу. При этом он может вручить повестку работнику в случае получения соответствующего распоряжения от территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

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